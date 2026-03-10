MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Tirumala Visit: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భట్టివిక్రమార్క కుటుంబం

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 10 2026, 03:23 PM IST
Share this Video

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని తెలంగాణ డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి చేరుకున్న ఆయనకు టీటీడీ అధికారులు స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి దేశం, రాష్ట్ర ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రార్థనలు చేశారు.

Related Video

Tirumala Visit: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భట్టివిక్రమార్క కుటుంబం | Deputy CM | Asianet News Telugu
Now Playing
Tirumala Visit: తిరుమల శ్రీవారి సేవలో భట్టివిక్రమార్క కుటుంబం | Deputy CM | Asianet News Telugu
ఈరెండు హాస్పిటళ్ళ అభివృద్దికి 5 కోట్లు | Pemmasani Speech | Medical Equipments | Asianet News Telugu
Now Playing
ఈరెండు హాస్పిటళ్ళ అభివృద్దికి 5 కోట్లు | Pemmasani Speech | Medical Equipments | Asianet News Telugu
కరెంట్ చార్జీలపైCM Chandrababu Naidu Strong Speech | Electricity Charges | Asianet News Telugu
Now Playing
కరెంట్ చార్జీలపైCM Chandrababu Naidu Strong Speech | Electricity Charges | Asianet News Telugu
CM Chandrababu Super Speech: భవిష్యత్ లో ఇదే మీ వజ్రాయుధం | Mobiles | Politics | Asianet News Telugu
Now Playing
CM Chandrababu Super Speech: భవిష్యత్ లో ఇదే మీ వజ్రాయుధం | Mobiles | Politics | Asianet News Telugu
Chandrababu Comments: అలాంటి పని నేను చెయ్యను చెయ్యనివ్వను | TTD Laddu Issue | Asianet News Telugu
Now Playing
Chandrababu Comments: అలాంటి పని నేను చెయ్యను చెయ్యనివ్వను | TTD Laddu Issue | Asianet News Telugu
RK Roja: జగనన్న మళ్లీ వస్తేనే మంచిరోజులు.. బాబుకి ఆ ధైర్యం లేదు | Asianet News Telugu
Now Playing
RK Roja: జగనన్న మళ్లీ వస్తేనే మంచిరోజులు.. బాబుకి ఆ ధైర్యం లేదు | Asianet News Telugu
Nara Lokesh Watches IND vs NZ T20 World Cup: ఫ్లైట్ టికెట్ నాదే, మ్యాచ్ టికెట్ నాదే | Asianet Telugu
Now Playing
Nara Lokesh Watches IND vs NZ T20 World Cup: ఫ్లైట్ టికెట్ నాదే, మ్యాచ్ టికెట్ నాదే | Asianet Telugu
CM Chandrababu Niadu Powerful Speech: మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్ సీఎం పవర్ ఫుల్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
Now Playing
CM Chandrababu Niadu Powerful Speech: మహిళలకు బంపర్ ఆఫర్ సీఎం పవర్ ఫుల్ స్పీచ్ | Asianet News Telugu
ఎమ్మెల్యేల స్కిట్ కామెడీ పడి పడి నవ్విన మంత్రులు, సీఎం| Asianet News Telugu
Now Playing
ఎమ్మెల్యేల స్కిట్ కామెడీ పడి పడి నవ్విన మంత్రులు, సీఎం| Asianet News Telugu
AP Food Commission Chairman: అధికారులకి చెమటలు పట్టించిన ఏపీ ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ | Asianet Telugu
Now Playing
AP Food Commission Chairman: అధికారులకి చెమటలు పట్టించిన ఏపీ ఫుడ్ కమీషన్ చైర్మన్ | Asianet Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Jr NTR Grand Arrival at KIMS: వాళ్ళ వల్లే నేను బ్రతికాను ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet Telugu
15:34
Now Playing
Jr NTR Grand Arrival at KIMS: వాళ్ళ వల్లే నేను బ్రతికాను ఎన్టీఆర్ ఎమోషనల్ స్పీచ్| Asianet Telugu
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
05:09
Now Playing
Naga Chaitanya Speech at Vrushakarma Glimpse Launch Event | New Movie | Asianet News Telugu
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
05:59
Now Playing
Director Karthik Dandu Speech at Naga Chaitanya Vrushakarma Glimpse Launch | Asianet News Telugu
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu
20:31
Now Playing
Vijay Deverakonda | Rashmika Mandanna Reception: వైభవంగా విజయ్-రష్మిక రిసెప్షన్| Asianet Telugu

స్పోర్ట్స్

Sanju Samson Father Samson Vishwanath Emotional Comments | India Win T20 | Asianet News Telugu
03:35
Now Playing
Sanju Samson Father Samson Vishwanath Emotional Comments | India Win T20 | Asianet News Telugu
Sanju Samson Emotional: క్రికెట్ పరిచయం చేసింది వాళ్లే | T20 World Cup 2026 Win| Asianet News Telugu
03:32
Now Playing
Sanju Samson Emotional: క్రికెట్ పరిచయం చేసింది వాళ్లే | T20 World Cup 2026 Win| Asianet News Telugu
India Win T20 World Cupబౌలింగ్ఎటాక్ అంటే ఇదేFans Reaction | Bumrah, Axar Patel | Asianet News Telugu
10:41
Now Playing
India Win T20 World Cupబౌలింగ్ఎటాక్ అంటే ఇదేFans Reaction | Bumrah, Axar Patel | Asianet News Telugu
T20 World Champion India | Coach Reacts to Suryakumar Yadav’s Performance | Asianet News Telugu
04:26
Now Playing
T20 World Champion India | Coach Reacts to Suryakumar Yadav’s Performance | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Rate Today: బంగారం కొంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్‍న్యూస్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
02:11
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం కొంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్‍న్యూస్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది! కొనాలా? వద్దా? Gold | 09march2026 | Asianet News Telugu
01:56
Now Playing
Gold Rate Today:మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది! కొనాలా? వద్దా? Gold | 09march2026 | Asianet News Telugu
Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu
03:45
Now Playing
Gold Price Shock Today: ₹2300 Jump! 22K Gold Hits ₹1.5 Lakh | Hyderabad Gold Rates| Asianet Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్