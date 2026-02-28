CM Chandrababu Naidu Launches HPV Vaccine Program at Cheepurupalli, Ravivalasa | Asianet News Telugu

CM Chandrababu Naidu Launches HPV Vaccine Program at Cheepurupalli, Ravivalasa
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి N. Chandrababu Naidu చీపురుపల్లి, రావివలస ప్రాంతాల్లో హెచ్పీవీ (HPV) వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. మహిళల ఆరోగ్య రక్షణ, గర్భాశయ క్యాన్సర్ నివారణ లక్ష్యంగా ఈ వ్యాక్సిన్ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టింది. ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందించి ఆరోగ్య సేవలను మరింత బలోపేతం చేయాలని సీఎం పేర్కొన్నారు.
