CM Chandrababu: అందరూ పాపులర్ అవ్వాలి: హోంమంత్రి అనితపై చంద్రబాబు ప్రశంసలు | Asianet News Telugu

CM Chandrababu: అందరూ పాపులర్ అవ్వాలి: హోంమంత్రి అనితపై చంద్రబాబు ప్రశంసలు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 01 2026, 12:31 AM IST
రాష్ట్ర హోంమంత్రి అనిత పనితీరును ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రశంసించారు. ప్రజలకు సేవ చేసే నాయకులు అందరూ పాపులర్ కావాలని ఆయన అన్నారు. ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు ప్రజలకు చేరేలా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు సమర్థంగా పని చేయాలని సీఎం సూచించారు.

