రైస్ తింటే డేంజర్.. AI Doctor వస్తోంది: తప్పక వినాల్సిన Chandrababu Speech | Asianet News Telugu

రైస్ తింటే డేంజర్.. AI Doctor వస్తోంది: తప్పక వినాల్సిన Chandrababu Speech

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 01 2026, 12:33 AM IST
రైస్ వినియోగం, ఆరోగ్యంపై దాని ప్రభావం, భవిష్యత్తులో ఏఐ టెక్నాలజీతో వచ్చే మార్పుల గురించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

