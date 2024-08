టార్గెట్ అమరావతి ... ఏపీ రాజధాని పనుల పున:ప్రారంభానికి ముహూర్తం ఫిక్స్, ఎప్పటినుండంటే...

The Andhra Pradesh government, led by CM Chandrababu Naidu, announces the revival of Amaravati's construction. After years of stalled progress, the capital city is set to undergo rapid development, with work commencing in December 2024 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజలు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న రాజధాని అమరావతి నిర్మాణపనులు త్వరలోనే ప్రారంభంకాానున్నారు.గత ఐదేళ్లుగా ఆగిన పనులు ఎప్పటినుండి తిరిగి ప్రారంభమవుతాయో మంత్రి నారాయణ ప్రకటించారు.