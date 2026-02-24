MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 24 2026, 01:42 AM IST
Share this Video

తిలో కోతి బొమ్మను తన తల్లి అనుకుని వదలకుండా హగ్ చేసుకుంటున్న జపాన్‌కు చెందిన బుజ్జి కోతి పేరు 'పంచ్'. ఈ పంచ్ గాడి కథ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకుంటోంది. ఇటీవల మన హైదరాబాద్ పోలీసులు కూడా ఈ పంచ్ గాడి కథను యాడ్ లాగా వాడేశారంటే.. పంచ్ ఎంత ఫేమసో మనకు అర్థమవుతుంది. అమ్మకు దూరమై.. అనాథగా మిగిలి, తోటి కోతుల మధ్య ఒంటరితనంతో పోరాడుతున్న చిన్నారి కోతిని చూస్తే కరిగిపోని హృదయం ఉండదు.

Related Video

Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
Now Playing
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu
Now Playing
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu
ఈ రాశులవారికి లక్కేలక్కు | Jupiter is strong for these 4 zodiac signs income doubles |Asianet Telugu
Now Playing
ఈ రాశులవారికి లక్కేలక్కు | Jupiter is strong for these 4 zodiac signs income doubles |Asianet Telugu
గోల్డ్, సిల్వర్ ఇంత పతనమా? | Gold | Silver | Rates | Price | Hyderabad | Vizag | Asianet News Telugu
Now Playing
గోల్డ్, సిల్వర్ ఇంత పతనమా? | Gold | Silver | Rates | Price | Hyderabad | Vizag | Asianet News Telugu
Prostate Cancer Awareness | Dr. Ramakrishna Oncologist | World Cancer Day | Asianet News Telugu
Now Playing
Prostate Cancer Awareness | Dr. Ramakrishna Oncologist | World Cancer Day | Asianet News Telugu
అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లపై ఎఫెక్ట్ | Wedding Season | Gold Price | Asianet News Telugu
Now Playing
అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు.. పెళ్లిళ్లపై ఎఫెక్ట్ | Wedding Season | Gold Price | Asianet News Telugu
Gold and Silver Prices Today in India: Sharp Rise After Heavy Losses | Prices | Asianet News Telugu
Now Playing
Gold and Silver Prices Today in India: Sharp Rise After Heavy Losses | Prices | Asianet News Telugu
World’s Most Expensive Wood: Agarwood Price Shocks the World | Asianet News Telugu
Now Playing
World’s Most Expensive Wood: Agarwood Price Shocks the World | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
11:54
Now Playing
Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu
05:17
Now Playing
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu
Hero Suhas Speech: క్లైమాక్స్‌లో నరేష్ సార్ యాక్టింగ్ ఇరగదీశారు: సుహాస్ | Asianet News Telugu
04:09
Now Playing
Hero Suhas Speech: క్లైమాక్స్‌లో నరేష్ సార్ యాక్టింగ్ ఇరగదీశారు: సుహాస్ | Asianet News Telugu
Meenakshi Visit Tirumala: హడావుడి లేకుండా హాయిగా ఏడుకొండలు ఎక్కిన మీనాక్షి | Asianet News Telugu
03:05
Now Playing
Meenakshi Visit Tirumala: హడావుడి లేకుండా హాయిగా ఏడుకొండలు ఎక్కిన మీనాక్షి | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Triple Super Over Thriller: Nepal vs Netherlands Creates Rare T20 History | Asianet Telugu
01:40
Now Playing
Triple Super Over Thriller: Nepal vs Netherlands Creates Rare T20 History | Asianet Telugu
India Wins U19 World Cup 2026: దుమ్ములేపిన టీమిండియా, మళ్లీ కప్ కుర్రాళ్లదే | Asianet News Telugu
03:25
Now Playing
India Wins U19 World Cup 2026: దుమ్ములేపిన టీమిండియా, మళ్లీ కప్ కుర్రాళ్లదే | Asianet News Telugu
Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ| Asianet News Telugu
03:39
Now Playing
Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ| Asianet News Telugu
History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu
01:45
Now Playing
History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
03:29
Now Playing
Punch macaque Japanese Monkey: కోట్లమంది హృదయాల నుగెలుచుకున్న కోతి పిల్ల (పంచ్)| Asianet News Telugu
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
01:52
Now Playing
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
01:42
Now Playing
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్