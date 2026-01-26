ఈ గౌరవం ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదమే Padma Shri Awardee Rajendra Prasad Speech | Asianet News Telugu

ఈ గౌరవం ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదమే Padma Shri Awardee Rajendra Prasad Speech
పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీతలు డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ ఈ గౌరవం ప్రేక్షకుల ఆశీర్వాదమే అన్నారు..
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
01:45
Now Playing
01:59
Now Playing
02:29
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing