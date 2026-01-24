చాయ్ వాలా PM అయ్యిండు: Niloufer Babu Rao Supeer Speech | Chaiwala Song Launch | Asianet News Telugu

చాయ్ వాలా PM అయ్యిండు: Niloufer Babu Rao Supeer Speech
చాయ్వాలా సినిమా పాట లాంచ్ కార్యక్రమంలో నిలూఫర్ బాబు రావు గారు చేసిన ఆసక్తికరమైన ప్రసంగం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో హీరో శివ కందుకూరి పాల్గొని ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. సినిమా, సంగీతం, టీమ్ పై ప్రశంసలు కురిపించిన ఈ స్పీచ్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
04:24
Now Playing
13:49
Now Playing
05:15
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing