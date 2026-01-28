Daughter Kills Parents: ప్రేమ పెళ్లి విషాదం.. తల్లిదండ్రులను హతమార్చిన కూతురు | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Daughter Kills Parents: ప్రేమ పెళ్లి విషాదం.. తల్లిదండ్రులను హతమార్చిన కూతురు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 28 2026, 06:28 PM IST
ప్రేమ పెళ్లికి తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోలేదనే కారణంతో ఓ కూతురు అమానుషానికి పాల్పడిన ఘటన వికారాబాద్ జిల్లా బంట్వారం మండలం యాచారం గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.నర్సుగా పనిచేస్తున్న సురేఖ తన తల్లిదండ్రులకు సూది మందు ఇస్తానని నమ్మించి విషపూరిత ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి హతమార్చినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

