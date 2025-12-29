Bandi Sanjay About Akhanda 2: బాలకృష్ణలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ని చూసా: బండి సంజయ్ | Asianet News Telugu

Bandi Sanjay About Akhanda 2: బాలకృష్ణలో సీనియర్ ఎన్టీఆర్ ని చూసా: బండి సంజయ్
అఖండ 2 సినిమా చూసిన తర్వాత బండి సంజయ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ బాలయ్య నటన చాల బాగా చేసారని ఆ పరమేశ్వరుడే ఈ సినిమా తీయించాడు అని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసారు.
