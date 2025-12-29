Nidhhi Agerwal: సిల్వర్ జ్యూవెలరీ షోరూం ప్రారంభించిన నిధి అగర్వాల్| Asianet News Telugu

Nidhhi Agerwal: సిల్వర్ జ్యూవెలరీ షోరూం ప్రారంభించిన నిధి అగర్వాల్
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ నరసరావుపేటలో ఎకాధి సిల్వర్ జ్యువెలరీ 6వ స్టోర్ను ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ స్టోర్ లాంచ్ కార్యక్రమంలో నిధి అగర్వాల్ పాల్గొని అభిమానులతో మాట్లాడారు.
