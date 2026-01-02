MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Why People Share Everything on WhatsApp Status?

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 02 2026, 04:03 PM IST
ఇటీవలి కాలంలో WhatsApp Status ఒక అలవాటుగా మారిపోయింది.చిన్న విషయం జరిగినా సరే వెంటనే స్టేటస్‌లో పెట్టడం చాలా మందిలో కనిపిస్తోంది.👉 కానీ ఈ ప్రవర్తన వెనుక ఉన్నమానసిక కారణాలు (Psychology) చాలామందికి తెలియవు.ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం👇✔️ ఎందుకు ప్రతి విషయం స్టేటస్‌లో పెట్టాలి అనిపిస్తుంది?✔️ Validation & Attention Seeking అంటే ఏమిటి?✔️ Lonely feeling కి status కి ఉన్న సంబంధం✔️ సోషల్ మీడియాలో గుర్తింపు కోరిక✔️ Habit ఎలా addiction‌గా మారుతుంది?✔️ ఇది మంచిదా? చెడ్డదా?ఈ వీడియో చూసిన తర్వాతమీరు కూడా మీ WhatsApp Statusని కొత్త కోణంలో చూడటం ఖాయం!

Why People Share Everything on WhatsApp Status? | Psychology on WhatsApp Status| Asianet News Telugu
Devta Chhatrakhand Panchveer: హిమాచల్ ప్రదేశ్ సిమ్లాలో న్యూ ఇయర్ వేడుకలు| Asianet News Telugu
International Flower Show: ఎన్నడూ చూడని రకాల పూలతో అంతర్జాతీయ పుష్ప ప్రదర్శన | Asianet News Telugu
Indian Army :ఎముకలు కొరికే చలిలో ఇండియన్ఆర్మీ కవాతు | PirPanjal Heavy Snowfall | Asianet News Telugu
First Day of 2026 at Sabarimala: నూతన సంవత్సరం శబరిమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ | Asianet News Telugu
Vande Bharat Sleeper Train Update: వందేభారత్ స్లీపర్ క్లాస్ ఎప్పుడు నుండి అంటే?| Asianet News Telugu
First Sunrise of 2026: కన్యాకుమారి లో 2026 మొదటి సూర్యోదయం | Asianet News Telugu
New Year Celebrations in UAE | Dubai Welcomes 2026 | Fire Works | Music Shows | Asianet News Telugu
Vaikuntha Ekadashi: శ్రీరంగనాథ స్వామి ఆలయ వైభవం Drone View | Vaikuntha Dwaram | Asianet News Telugu
Vaikunta Ekadashi:తెరుచుకున్న వైకుంఠ ద్వారం భక్తులతో కిటకిటలాడిన పెరుమాళ్ ఆలయం | Asianet News Telugu
