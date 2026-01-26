గణతంత్ర వేడుకల్లో మోదీని ఆకట్టుకున్న శకటాలు| Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

గణతంత్ర వేడుకల్లో మోదీని ఆకట్టుకున్న శకటాలు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 26 2026, 03:01 PM IST
గణతంత్ర దినోత్సవం 2026 పరేడ్‌లో ప్రదర్శించిన అద్భుతమైన టాబ్లోలు భారతదేశ అభివృద్ధి, సాంస్కృతిక వైవిధ్యం, సాంకేతిక పురోగతిని ప్రతిబింబించాయి. వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర శాఖలు తమ ప్రత్యేకతలను వినూత్నంగా ప్రదర్శించి ‘రైజింగ్ ఇండియా’ ఆత్మను ఆవిష్కరించాయి.

