77th Republic Day: PM Modi Pays Tribute to Martyrs at Rashtriya Samar Smarak | Asianet News Telugu

77th Republic Day: PM Modi Pays Tribute to Martyrs at Rashtriya Samar Smarak
77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఢిల్లీలోని రాష్ట్రీయ సమర్ స్మారక్ వద్ద వీరమరణం పొందిన సైనికులకు ఘన నివాళులు అర్పించారు. దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాలర్పించిన అమర జవాన్ల త్యాగాలను స్మరించుకుంటూ ప్రధాని నివాళులు సమర్పించారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
02:29
Now Playing
02:21
Now Playing
05:20
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing