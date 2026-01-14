2026 Sankranthi celebrations in Delhi | PM Modi Powerful Pongal Speech | Asianet News Telugu

2026 Sankranthi celebrations in Delhi
దిల్లీలో నిర్వహించిన పొంగల్ వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాల్గొన్నారు. సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించే విధంగా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో పండుగ ప్రాముఖ్యతను ప్రధాని వివరించారు. రైతుల కష్టానికి గుర్తింపుగా జరుపుకునే పొంగల్ పండుగ దేశ సంస్కృతి, ఐక్యతకు ప్రతీక అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని చాటిచెప్పాయి.
