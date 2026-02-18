Teenage Pregnancy Rising in Andhra Pradesh | Kuppam Records 14.9% | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Teenage Pregnancy Rising in Andhra Pradesh

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 18 2026, 03:42 PM IST
ఓ వైపు క్యాంటం వాలీ, ఐటి డెవలప్ మెంట్, పెట్టుబడులతో ఏపీ అభివృద్ధి దిశగా ముందుకెళ్తోంది. దేశానికే ఏపీని ఒక రోల్ మోడల్గా చూపించాలని సీఎం చంద్రబాబు ప్రభుత్వం కష్టపడుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక భయంకరమైన నిజం...పేరెంట్స్ తో పాటు రాష్ట్రాన్ని కంగారు పెడుతోంది. ఏపీలో టీనేజ్ ప్రెగ్నెన్సీ రోజురోజుకు పెరిగి పోతోంది. మొత్తం 25 జిల్లాల్లో ఈ సమస్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. టాప్ ప్లేస్ లో కుప్పం ఉంది.

