Deputy CM Pawan Kalyan Visit Visakhapatnam Zoo | IndiraGandhi Zoological Park| Asianet News Telugu

Deputy CM Pawan Kalyan Visit Visakhapatnam Zoo
విశాఖపట్నం లోని ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శనశాలను ఉప ముఖ్యమంత్రి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ పరిశీలించారు. జంతు సంరక్షణ, సదుపాయాలు, సందర్శకులకు కల్పిస్తున్న వసతులపై అధికారులతో వివరాలు తెలుసుకున్నారు. జంతువుల భద్రత, అభివృద్ధి పనులపై కీలక సూచనలు చేశారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
29:42
Now Playing
39:54
Now Playing
04:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
03:31
Now Playing
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing