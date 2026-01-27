Nara Lokesh Speech: లూథరన్ క్రీస్తు కరుణాలయం ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి నారాలోకేష్ | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Nara Lokesh Speech: లూథరన్ క్రీస్తు కరుణాలయం ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి నారాలోకేష్

Author : Galam Venkata Rao
Published : Jan 27 2026, 02:01 PM IST
మంగళగిరిలో పునర్నిర్మించిన లూథరన్ క్రీస్తు కరుణాలయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. భక్తులతో కలిసి ప్రార్థనల్లో పాల్గొని, చర్చ్ అభివృద్ధి పనులను ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, పాస్టర్లు, విశ్వాసులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.

