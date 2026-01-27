Nara Lokesh Speech: లూథరన్ క్రీస్తు కరుణాలయం ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి నారాలోకేష్ | Asianet News Telugu

Nara Lokesh Speech: లూథరన్ క్రీస్తు కరుణాలయం ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి నారాలోకేష్
మంగళగిరిలో పునర్నిర్మించిన లూథరన్ క్రీస్తు కరుణాలయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. భక్తులతో కలిసి ప్రార్థనల్లో పాల్గొని, చర్చ్ అభివృద్ధి పనులను ప్రశంసించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక నాయకులు, పాస్టర్లు, విశ్వాసులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
30:54
Now Playing
01:45
Now Playing
01:59
Now Playing
స్పోర్ట్స్
10:33
Now Playing
04:02
Now Playing
21:29
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing