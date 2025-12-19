నాకు మా మామకు చిచ్చు పెడుతున్నారేంటిరా బాబు | పడి పడి నవ్విన Nara Lokesh | Asianet News Telugu

నాకు మా మామకు చిచ్చు పెడుతున్నారేంటిరా బాబు
రాజమండ్రి సిటీ నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు, పార్టీ నేతలతో జరిగిన సమన్వయ సమావేశంలో మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన సరదా సంభాషణలో “నాకు మా మామకు చిచ్చు పెడుతున్నారేంటిరా బాబు” అంటూ లోకేష్ పడి పడి నవ్వారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు సమావేశంలో ఉన్న కార్యకర్తలను, నేతలను నవ్వుల పాలు చేశాయి. రాజకీయ సమావేశంలోనూ లోకేష్ కనిపించిన ఈ హాస్యభరిత క్షణాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
