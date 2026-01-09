పూణే Public Policy Festival 2026లో మంత్రి నారా లోకేష్ | Nara Lokesh Answers | Asianet News Telugu

పూణే Public Policy Festival 2026లో మంత్రి నారా లోకేష్
పూణేలో నిర్వహించిన Public Policy Festival – 2026 కార్యక్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విద్యా సంస్కరణలు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు, ఐటీ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్ దిశపై కీలకంగా మాట్లాడారు.
