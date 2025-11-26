Students’ Mock Assembly: ఈ చిన్నారి స్పీచ్ కి సభ మొత్తం నిశ్శబ్దం| Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Students’ Mock Assembly: ఈ చిన్నారి స్పీచ్ కి సభ మొత్తం నిశ్శబ్దం

Galam Venkata Rao
Published : Nov 26 2025, 09:11 PM IST
రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా అమరావతి శాసనసభా ప్రాంగణంలో స్టూడెంట్స్ మాక్ అసెంబ్లీ నిర్వహించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులు స్టూడెంట్స్ మాక్ అసెంబ్లీలో పాల్గొన్నారు. సభా సాంప్రదాయాలు పాటిస్తూ, అర్థవంతమైన చర్చలు చేశారు.

