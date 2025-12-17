MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

CM Chandrababu Naidu: అధికారం దుర్వినియోగం చేసేవారిపై బాబు సీరియస్

Galam Venkata Rao
Published : Dec 17 2025, 07:00 PM IST
Share this Video

జిల్లా కలెక్టర్లు ప్రభుత్వానికి అంబాసిడర్లుగా పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సూచించారు. ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో సానుకూలత, విశ్వసనీయత కొనసాగాలంటే అధికారుల పాత్ర కీలకమని తెలిపారు.

Related Video

CM Chandrababu Naidu: అధికారం దుర్వినియోగం చేసేవారిపై బాబు సీరియస్| Asianet News Telugu
Now Playing
CM Chandrababu Naidu: అధికారం దుర్వినియోగం చేసేవారిపై బాబు సీరియస్| Asianet News Telugu
Vidadala Rajini: మెడిక‌ల్ కాలేజీల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ వెనుక భారీ అవినీతి: విడ‌ద‌ల ర‌జ‌ని| Asianet Telugu
Now Playing
Vidadala Rajini: మెడిక‌ల్ కాలేజీల ప్రైవేటీక‌ర‌ణ వెనుక భారీ అవినీతి: విడ‌ద‌ల ర‌జ‌ని| Asianet Telugu
Constable Success Stories:వీళ్ళ ఎమోషనల్ మాటలు చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు | Police | Asianet News Telugu
Now Playing
Constable Success Stories:వీళ్ళ ఎమోషనల్ మాటలు చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు | Police | Asianet News Telugu
Bhumana Karunakar Reddy: దేవుడ్ని దోచి, ఒబెరాయ్ కు కట్టబెడుతున్న బాబు ప్రభుత్వం| Asianet News Telugu
Now Playing
Bhumana Karunakar Reddy: దేవుడ్ని దోచి, ఒబెరాయ్ కు కట్టబెడుతున్న బాబు ప్రభుత్వం| Asianet News Telugu
AP Food Commission Chairman: మిమ్మల్ని ఏమైనా అంటే..! కోపాలు తాపాలు... చేసేవి పాపాలు | Asianet Telugu
Now Playing
AP Food Commission Chairman: మిమ్మల్ని ఏమైనా అంటే..! కోపాలు తాపాలు... చేసేవి పాపాలు | Asianet Telugu
Anam Rama Narayana Reddy:థ్యాంక్ యూ సార్.. పవన్ కళ్యాణ్ పై మంత్రి ఆనం ప్రశంసలు| Asianet News Telugu
Now Playing
Anam Rama Narayana Reddy:థ్యాంక్ యూ సార్.. పవన్ కళ్యాణ్ పై మంత్రి ఆనం ప్రశంసలు| Asianet News Telugu
Atchennaidu Appreciated Pawan Kalyan: ఇవి మినీ కలెక్టరేట్లలా పనిచేస్తాయి | Asianet News Telugu
Now Playing
Atchennaidu Appreciated Pawan Kalyan: ఇవి మినీ కలెక్టరేట్లలా పనిచేస్తాయి | Asianet News Telugu
Pawan Speech in DDO Offices Opening: మాకు కమిట్మెంట్ ఉంది.. అన్నీ చేస్తున్నాం | Asianet News Telugu
Now Playing
Pawan Speech in DDO Offices Opening: మాకు కమిట్మెంట్ ఉంది.. అన్నీ చేస్తున్నాం | Asianet News Telugu
Pawan Kalyan Support Fishermens: ఉప్పాడ మత్స్యకారుల సమస్యకు చెక్ పెడతాం | Asianet News Telugu
Now Playing
Pawan Kalyan Support Fishermens: ఉప్పాడ మత్స్యకారుల సమస్యకు చెక్ పెడతాం | Asianet News Telugu
Blind Women Cricketers: ప్రపంచ కప్ గెలిచారు వీళ్ళు కష్టాలు వింటే కన్నీళ్లు ఆగవు| Asianet News Telugu
Now Playing
Blind Women Cricketers: ప్రపంచ కప్ గెలిచారు వీళ్ళు కష్టాలు వింటే కన్నీళ్లు ఆగవు| Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Tanikella Bharani Conversation With Akhanda2Team: ప్రతీ గుండెను గుడిచేసే సినిమా| Asianet News Telugu
52:14
Now Playing
Tanikella Bharani Conversation With Akhanda2Team: ప్రతీ గుండెను గుడిచేసే సినిమా| Asianet News Telugu
Producer Dil Raju Supports :మీ బాబుకి మేము అండగా ఉంటాము | Sandhya Theater Issue| Asianet News Telugu
03:07
Now Playing
Producer Dil Raju Supports :మీ బాబుకి మేము అండగా ఉంటాము | Sandhya Theater Issue| Asianet News Telugu
Balayya Reveal Samyukta, Harshaali Characters | Akhanda2 Interview | Boyapati | Asianet News Telugu
12:29
Now Playing
Balayya Reveal Samyukta, Harshaali Characters | Akhanda2 Interview | Boyapati | Asianet News Telugu
Balakrishna Akhanda2 Latest Interview: ఆపాత్రే నాచేత నటింపచేస్తుంది | Boyapati | Asianet News Telugu
14:45
Now Playing
Balakrishna Akhanda2 Latest Interview: ఆపాత్రే నాచేత నటింపచేస్తుంది | Boyapati | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
21:29
Now Playing
Indian Blind Womens Cricket Team Karuna Kumari | Grand Welcome at Vijayawada | Asianet News Telugu
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
Smriti Mandana పెళ్లిలో ట్విస్ట్.. ఫొటోలు, వీడియోలు డిలీట్‌ | Marriage Issue | Asianet News Telugu
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
03:15
Now Playing
IPL2025: ఐపీఎల్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన మరో తెలుగు కుర్రాడు.. ఎవ‌రీ షేక్ ర‌షీద్? | Asianet News Telugu
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu
Now Playing
IPL 2025: ఏ బిడ్డ ఇది నా అడ్డా.. కేఎల్ రాహుల్ విన్నింగ్ నాక్ | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
Now Playing
Ugadi Horoscope: మేష రాశివారికి అద్భుత ఫలితాలు.. విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగం | Asianet Telugu
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
03:37
Now Playing
మీ బంగారు నగలు పోయాయా? జ్యువెల్లరీ షాపువాళ్లే డబ్బు చెల్లిస్తారు ఎలాగో తెలుసా?
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?
02:46
Now Playing
పీరియడ్ ప్యాడ్స్ ఎన్ని గంటలకు ఒకసారి మార్చుకోవాలి? వైద్య నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారు?

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్