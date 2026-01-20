CM Chandrababu Naidu: దావోస్లో చంద్రబాబు పంచ్ లకి సభ మొత్తం నవ్వులే నవ్వులు
దావోస్లో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోస్ ఇన్నోవేషన్ సంస్థ చైర్మన్ కిషోర్ లుల్లా, కో-ఫౌండర్ రిధిమా లుల్లా, కో-ప్రెసిడెంట్ స్వనీత్ సింగ్లతో భేటీ అయ్యారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరేటివ్ ఏఐ, డీప్ టెక్, డిజిటల్ కంటెంట్ ఎకానమీ రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో పెట్టుబడుల అవకాశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్, కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పాల్గొన్నారు.
