CM Chandrababu Naidu Pressmeet: కేంద్ర బడ్జెట్ పై సీఎం కీలక ప్రెస్ మీట్| Asianet News Telugu

CM Chandrababu Naidu Pressmeet: కేంద్ర బడ్జెట్ పై సీఎం కీలక ప్రెస్ మీట్

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 01 2026, 08:00 PM IST
కేంద్ర బడ్జెట్‌పై కుప్పంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.

