CM Chandrababu Powerful Speech at Bharatiya Vigyan Sammelan in Tirupati | Asianet News Telugu

CM Chandrababu Powerful Speech at Bharatiya Vigyan Sammelan in Tirupati

Galam Venkata Rao
Published : Dec 26 2025, 03:00 PM IST
తిరుపతి వేదికగా నిర్వహించిన భారతీయ విజ్ఞాన సమ్మేళనం ప్రారంభ సభలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆర్ఎస్ఎస్ అధిపతి మోహన్ భాగవత్ పాల్గొన్నారు. భారతీయ సంప్రదాయ విజ్ఞానం, ఆధునిక శాస్త్రసాంకేతిక అభివృద్ధి మధ్య సమన్వయంపై చంద్రబాబు ప్రసంగించారు.

