టీటీడీ వేరు టీడీపీ వేరు అనేది మర్చిపోయారు: Bhumana Karunakar Reddy Comments

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 04 2026, 03:22 PM IST
మాజీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (TTD) చైర్మన్, పార్టీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి రాష్ట్ర రాజకీయాలపై కీలక వ్యాఖ్యలు, ప్రస్తుత పరిణామాలపై స్పందన, పార్టీ అభిప్రాయాలను ఆయన వెల్లడించారు.

టీటీడీ వేరు టీడీపీ వేరు అనేది మర్చిపోయారు: Bhumana Karunakar Reddy Comments | Asianet News Telugu
