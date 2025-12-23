Bhuma Akhila Priya Reacts to Allegations of Irregularities in Ahobilam Temple | Asianet News Telugu

Bhuma Akhila Priya Reacts to Allegations of Irregularities in Ahobilam Temple
అహోబిలం క్షేత్రంలో అరాచకాలు జరుగుతున్నాయంటూ ఇటీవల వచ్చిన వార్తా కథనాలపై భూమా అఖిలప్రియ స్పందించారు. ఈ కథనాలు పూర్తిగా అసత్యమని, దేవాలయ ప్రతిష్టను దిగజార్చే ప్రయత్నంగా జరుగుతున్న ప్రచారమని ఆమె తెలిపారు. అహోబిలం పరిరక్షణకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని, వాస్తవాలు తెలుసుకోకుండా అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయడం తగదని హెచ్చరించారు.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
06:25
Now Playing
04:44
Now Playing
05:42
Now Playing
స్పోర్ట్స్
21:29
Now Playing
03:15
Now Playing
03:15
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing