MoC Signing on Amended BharatNet: ఇకపై గ్రామీణ ప్రాంతాలకుహై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ | Asianet News Telugu

MoC Signing on Amended BharatNet: ఇకపై గ్రామీణ ప్రాంతాలకుహై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్
సవరణ చేసిన భారత్నెట్ ప్రాజెక్ట్పై Memorandum of Cooperation (MoC) సంతకం కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది. దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు హై-స్పీడ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ అందించేందుకు BharatNet ప్రాజెక్ట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Now Playing
ఎంటర్టైన్మెంట్
05:17
Now Playing
04:09
Now Playing
స్పోర్ట్స్
01:40
Now Playing
03:25
Now Playing
03:39
Now Playing
ఆటో
టెక్నాలజీ
03:19
Now Playing
లైఫ్ స్టైల్
01:52
Now Playing
01:42
Now Playing
ఇతర వీడియోలు
07:44
Now Playing
02:06
Now Playing
04:00
Now Playing