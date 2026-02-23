MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

MoC Signing on Amended BharatNet: ఇకపై గ్రామీణ ప్రాంతాలకుహై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్

Author : Galam Venkata Rao
Published : Feb 23 2026, 06:36 AM IST
Share this Video

సవరణ చేసిన భారత్‌నెట్ ప్రాజెక్ట్‌పై Memorandum of Cooperation (MoC) సంతకం కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది. దేశవ్యాప్తంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు హై-స్పీడ్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ అందించేందుకు BharatNet ప్రాజెక్ట్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

Related Video

MoC Signing on Amended BharatNet: ఇకపై గ్రామీణ ప్రాంతాలకుహై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ | Asianet News Telugu
Now Playing
MoC Signing on Amended BharatNet: ఇకపై గ్రామీణ ప్రాంతాలకుహై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ | Asianet News Telugu
Ambati Rambabu Released From Jail: నన్ను చంపాలని చూశారు అంబటి సంచలన కామెంట్స్| Asianet News Telugu
Now Playing
Ambati Rambabu Released From Jail: నన్ను చంపాలని చూశారు అంబటి సంచలన కామెంట్స్| Asianet News Telugu
Indian Navy Banquet at IFR 2026: భారత నౌకాదళం విందులో సతీసమేతంగా హాజరైన పవన్| Asianet News Telugu
Now Playing
Indian Navy Banquet at IFR 2026: భారత నౌకాదళం విందులో సతీసమేతంగా హాజరైన పవన్| Asianet News Telugu
Nara Lokesh Speech: ఎయిమ్స్ స్నాతకోత్సవంలో నారా లోకేష్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్| Asianet News Telugu
Now Playing
Nara Lokesh Speech: ఎయిమ్స్ స్నాతకోత్సవంలో నారా లోకేష్ పవర్ ఫుల్ స్పీచ్| Asianet News Telugu
International Fleet Review 2026: వైజాగ్ తీరం లో ఇండియన్ నేవీ అద్భుత విన్యాసాలు| Asianet News Telugu
Now Playing
International Fleet Review 2026: వైజాగ్ తీరం లో ఇండియన్ నేవీ అద్భుత విన్యాసాలు| Asianet News Telugu
Teenage Pregnancy Rising in Andhra Pradesh | Kuppam Records 14.9% | Asianet News Telugu
Now Playing
Teenage Pregnancy Rising in Andhra Pradesh | Kuppam Records 14.9% | Asianet News Telugu
International Fleet Review 2026: విశాఖ తీరాన విశ్వానౌకల జాతర | Asianet News Telugu
Now Playing
International Fleet Review 2026: విశాఖ తీరాన విశ్వానౌకల జాతర | Asianet News Telugu
International Fleet Review: ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతి, గవర్నర్, సీఎం| Asianet Telugu
Now Playing
International Fleet Review: ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతి, గవర్నర్, సీఎం| Asianet Telugu
అంబటి అరెస్టు రాజకీయ కక్షసాధింపే | Baireddy Siddharth Reddy Slams Alliance | Asianet News Telugu
Now Playing
అంబటి అరెస్టు రాజకీయ కక్షసాధింపే | Baireddy Siddharth Reddy Slams Alliance | Asianet News Telugu
Minister Nadendla Manohar: చుక్క నెయ్యి కూడా లేదు వైసీపీ పై నాదెండ్ల ఫైర్| Asianet News Telugu
Now Playing
Minister Nadendla Manohar: చుక్క నెయ్యి కూడా లేదు వైసీపీ పై నాదెండ్ల ఫైర్| Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
11:54
Now Playing
Actor Naresh Speech: నరేష్ పంచ్ లకి పడి పడి నవ్విన ఆడియన్స్| Asianet News Telugu
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu
05:17
Now Playing
Sai Durgha Tej Speech:లిటిల్ హార్ట్స్ ’ సినిమాకునేను చాలా పెద్ద ఫ్యాన్‌ని | Asianet News Telugu
Hero Suhas Speech: క్లైమాక్స్‌లో నరేష్ సార్ యాక్టింగ్ ఇరగదీశారు: సుహాస్ | Asianet News Telugu
04:09
Now Playing
Hero Suhas Speech: క్లైమాక్స్‌లో నరేష్ సార్ యాక్టింగ్ ఇరగదీశారు: సుహాస్ | Asianet News Telugu
Meenakshi Visit Tirumala: హడావుడి లేకుండా హాయిగా ఏడుకొండలు ఎక్కిన మీనాక్షి | Asianet News Telugu
03:05
Now Playing
Meenakshi Visit Tirumala: హడావుడి లేకుండా హాయిగా ఏడుకొండలు ఎక్కిన మీనాక్షి | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

Triple Super Over Thriller: Nepal vs Netherlands Creates Rare T20 History | Asianet Telugu
01:40
Now Playing
Triple Super Over Thriller: Nepal vs Netherlands Creates Rare T20 History | Asianet Telugu
India Wins U19 World Cup 2026: దుమ్ములేపిన టీమిండియా, మళ్లీ కప్ కుర్రాళ్లదే | Asianet News Telugu
03:25
Now Playing
India Wins U19 World Cup 2026: దుమ్ములేపిన టీమిండియా, మళ్లీ కప్ కుర్రాళ్లదే | Asianet News Telugu
Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ| Asianet News Telugu
03:39
Now Playing
Vaibhav Suryavanshi Destroys England with 175: సూర్యవంశీ సిక్సర్ల సునామీ| Asianet News Telugu
History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu
01:45
Now Playing
History of T20 Cricket: How the Format Began and the First Official Match | Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
01:52
Now Playing
Gold Rate Today:అమెరికా, ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలతో బంగారంపై ఎఫెక్ట్ | Gold | Silver | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
01:42
Now Playing
Gold Rate Today:ఇందుకేనా ధరలు పెరగడం లేదు? అయితే మళ్లీ... | Silver Rate Today | Asianet News Telugu
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu
01:01
Now Playing
కలలో ఇవి కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో తెలుసా? | Dream meaning | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్