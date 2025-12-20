Kandula Durgesh Super Speech: Amarajeevi Jaladhara Scheme Foundation Ceremony | Asianet News Telugu

Kandula Durgesh Super Speech: Amarajeevi Jaladhara Scheme Foundation Ceremony
రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కీలకమైన అమరజీవి జలధార పథకం శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో గౌరవనీయులు మంత్రి కందుల దుర్గేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ పథకం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో త్రాగునీరు, సాగునీటి వసతులు మెరుగుపడి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మరింత ఉన్నత స్థాయికి చేరనున్నాయి. నీటి భద్రత, వ్యవసాయ అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ పథకం రాష్ట్రానికి దిశానిర్దేశకంగా నిలవనుంది.
