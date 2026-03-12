హైదరాబాద్ లో Netflix | CM Revanth Reddy కీలక ప్రసంగం | Netflix | OTT Platform | Asianet News Telugu

MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

హైదరాబాద్ లో Netflix

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 12 2026, 07:59 PM IST
హైదరాబాద్‌లో ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ Netflix కొత్త కార్యాలయాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రపంచ వినోద రంగంలో తెలంగాణ కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఆయన తెలిపారు.హైదరాబాద్ ఇప్పటికే సినిమా, టెలివిజన్, డిజిటల్ కంటెంట్ రంగాల్లో ప్రధాన కేంద్రంగా ఎదిగిందని, అంతర్జాతీయ సంస్థలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయని సీఎం పేర్కొన్నారు.

