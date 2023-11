Telangana Assembly Elections Poll 2023 : మరికొద్దిసేపట్లో తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్

తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలను ఎలక్షన్ కమీషన్ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటుచేసింది. కేవలం మహిళలే ఎన్నికల సిబ్బందిగా కొన్ని, మోడల పోలింగ్ స్టేషన్లుగా మరికొన్నింటిని ఏర్పాటుచేసారు.

Women managed Polling Station No 106 at St. Francis College For Women, Begumpet, Hyderabad Khairtabad AC 60#ECISVEEP #ECI #votenow #VoteForSure #CEOTelangana #ecispokesperson #TelanganaElections2023 @ECISVEEP @SpokespersonECI pic.twitter.com/Ad7BDqxoXe