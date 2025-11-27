ప్రభుత్వం రైతుల కోసం మరో కొత్త పథకాన్ని తీసుకువచ్చింది. పీఎం కుసుమ్ యోజన కింద సోలార్ పంపుల పంపిణీని చేపడుతోంది. రైతులు కేవలం రూ.5,000తో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు… ఈ-లాటరీ ద్వారా కేటాయింపులు జరుగుతాయి.
Uttar Pradesh : యోగి ప్రభుత్వం బరేలీ రైతులకు శుభవార్త అందించింది. సాగునీటి సమస్యను దూరం చేసి, రైతుల ఆదాయం పెంచడానికి ఈ ఏడాది బరేలీ జిల్లాకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు. పీఎం కుసుమ్ యోజన కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 40,521 సోలార్ పంపులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వీటిలో బరేలీకి 1,002 సోలార్ పంపులు కేటాయించారు. అర్హులైన రైతులు డిసెంబర్ 15వ తేదీలోగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ కోరింది. రిజిస్టర్ చేసుకున్న రైతులకు పంపుల కేటాయింపు పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఈ-లాటరీ ద్వారా జరుగుతుందని వ్యవసాయ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అమర్పాల్ సింగ్ తెలిపారు. దరఖాస్తులు కేవలం వ్యవసాయ శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతాయి.
దరఖాస్తుకు కేవలం రూ.5,000 టోకెన్ మనీ
పీఎం కుసుమ్ యోజనలో దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి రైతులు కేవలం రూ.5,000 టోకెన్ మనీ చెల్లించాలి. చెల్లింపు తర్వాత రైతులకు మొబైల్కు బుకింగ్ కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ వస్తుంది. సబ్సిడీ పోగా మిగిలిన మొత్తాన్ని రైతులు ఆన్లైన్లో చెల్లించవచ్చు. కావాలంటే బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకుని కూడా తమ వాటాను జమ చేయవచ్చు. దీనిపై ఏఐఎఫ్ పథకం కింద 6% వడ్డీ రాయితీ కూడా లభిస్తుంది. బోరింగ్, భూమి వెరిఫికేషన్ పూర్తయ్యాక అర్హులైన రైతులకు సోలార్ పంపులు అందిస్తారు.
బరేలీలో ఏ సోలార్ పంపులకు ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది
బరేలీ జిల్లాలో ఈ పంపులకు ఎక్కువ డిమాండ్ కనిపిస్తోంది
2 హెచ్పీ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్
3 హెచ్పీ డీసీ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్
5 హెచ్పీ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్
భోజీపురా, మీర్గంజ్, ఫతేగంజ్, సెంతల్, బహేడీ, ఫరీద్పూర్ బ్లాక్లలో రైతులు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గంగాపూర్, బిషారత్గంజ్, నవాబ్గంజ్లలో కూడా దరఖాస్తులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి.
బోరింగ్ కోసం అవసరమైన సాంకేతిక నిబంధనలు
వ్యవసాయ శాఖ ప్రకారం బోరింగ్ కోసం ఈ ప్రమాణాలు తప్పనిసరి.
2 హెచ్పీ పంప్ → 4 అంగుళాల బోరింగ్
3, 5 హెచ్పీ పంపులు → 6 అంగుళాల బోరింగ్
7.5, 10 హెచ్పీ పంపులు → 8 అంగుళాల బోరింగ్
వెరిఫికేషన్ సమయంలో బోరింగ్ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేకపోతే, దరఖాస్తు రద్దు చేయబడుతుంది. జమ చేసిన టోకెన్ మనీ కూడా జప్తు చేస్తారు.
ఎంత సబ్సిడీ లభిస్తుంది – బరేలీ రైతులకు పెద్ద ఊరట
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతులకు భారీ సబ్సిడీ ఇస్తున్నాయి. వివిధ కేటగిరీల పంపులపై సబ్సిడీ ఇలా ఉంది—
2 హెచ్పీ సర్ఫేస్ పంప్ – ₹98,593 సబ్సిడీ
2 హెచ్పీ డీసీ సబ్మెర్సిబుల్ – ₹1,00,215 సబ్సిడీ
3 హెచ్పీ డీసీ సబ్మెర్సిబుల్ – ₹1,33,621 సబ్సిడీ
5 హెచ్పీ ఏసీ సబ్మెర్సిబుల్ – ₹1,88,038 సబ్సిడీ
7.5–10 హెచ్పీ పంప్ – ₹2,54,983 వరకు సబ్సిడీ
బరేలీ జిల్లా రైతుల ఆదాయం పెరుగుతుంది
ఈ పథకం రైతుల సాగునీటి ఖర్చును చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది. వారిని కరెంట్, డీజిల్ మీద ఆధారపడకుండా చేస్తుంది. ఈ పథకంతో బరేలీ జిల్లా రైతుల ఆదాయంలో ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం కనిపిస్తుందని వ్యవసాయ శాఖ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అమర్పాల్ సింగ్ తెలిపారు. ఎక్కువ మంది రైతులు ఈ పథకం ప్రయోజనం పొంది, స్వావలంబన వ్యవసాయం వైపు అడుగులు వేయాలన్నదే లక్ష్యం.