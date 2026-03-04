MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

Indians Return Safely from Dubai: దుబాయ్ నుడి క్షేమంగా తిరిగి వస్తున్న భారతీయులు

Author : Galam Venkata Rao
Published : Mar 04 2026, 05:20 PM IST
Share this Video

అబుదాబి మరియు దుబాయ్ నుండి ప్రయాణికులతో వచ్చిన విమానం హైదరాబాద్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంది.

Related Video

Indians Return Safely from Dubai: దుబాయ్ నుడి క్షేమంగా తిరిగి వస్తున్న భారతీయులు | Asianet Telugu
Now Playing
Indians Return Safely from Dubai: దుబాయ్ నుడి క్షేమంగా తిరిగి వస్తున్న భారతీయులు | Asianet Telugu
Ayodhya Ram Mandir Reopens After Lunar Eclipse:చంద్రగ్రహణం అనంతరం తెరుచుకున్న అయోధ్య| Asianet Telugu
Now Playing
Ayodhya Ram Mandir Reopens After Lunar Eclipse:చంద్రగ్రహణం అనంతరం తెరుచుకున్న అయోధ్య| Asianet Telugu
Total Lunar Eclipse: 2026 లో మొదటి చంద్రగ్రహణం చూసేందుకు ఎగబడ్డ జనం| Asianet News Telugu
Now Playing
Total Lunar Eclipse: 2026 లో మొదటి చంద్రగ్రహణం చూసేందుకు ఎగబడ్డ జనం| Asianet News Telugu
Lunar Eclipse Visuals From New Delhi: ఇండియా గేట్ పై కనువిందు చేసిన బ్లడ్ మూన్| Asianet News Telugu
Now Playing
Lunar Eclipse Visuals From New Delhi: ఇండియా గేట్ పై కనువిందు చేసిన బ్లడ్ మూన్| Asianet News Telugu
Lunar eclipse India visuals: పూరీ జగన్నాథ ఆలయంపై కనువిందు చేసిన బ్లడ్ మూన్| Asianet News Telugu
Now Playing
Lunar eclipse India visuals: పూరీ జగన్నాథ ఆలయంపై కనువిందు చేసిన బ్లడ్ మూన్| Asianet News Telugu
First Lunar Eclipse 2026 ఆకాశం లో కనువిందు చేసిన బ్లడ్ మూన్ ని వీక్షిస్తున్న ప్రజలు| Asianet Telugu
Now Playing
First Lunar Eclipse 2026 ఆకాశం లో కనువిందు చేసిన బ్లడ్ మూన్ ని వీక్షిస్తున్న ప్రజలు| Asianet Telugu
Kerala Flight Disruptions Due to Israel-Iran Conflict: ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం | Asianet News Telugu
Now Playing
Kerala Flight Disruptions Due to Israel-Iran Conflict: ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ యుద్ధం | Asianet News Telugu
Why Did Protests Erupt in India Over Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei? | Asianet News Telugu
Now Playing
Why Did Protests Erupt in India Over Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei? | Asianet News Telugu
First Lunar Eclipse 2026: చంద్రగ్రహణం సందర్బంగా ప్రయాగ్ రాజ్ లో పుణ్య స్నానాలు| Asianet News Telugu
Now Playing
First Lunar Eclipse 2026: చంద్రగ్రహణం సందర్బంగా ప్రయాగ్ రాజ్ లో పుణ్య స్నానాలు| Asianet News Telugu
హర్మూజ్ మూసేస్తే... భారత్ లో పెట్రోల్ ₹200? | Iran Warns of Hormuz Closure | Asianet News Telugu
Now Playing
హర్మూజ్ మూసేస్తే... భారత్ లో పెట్రోల్ ₹200? | Iran Warns of Hormuz Closure | Asianet News Telugu

ఎంటర్టైన్మెంట్

Mansion House Mallesh Movie: బిత్తిరి సత్తి పంచులు.. టీంమొత్తం నవ్వులే నవ్వులు | Asianet News Telugu
36:04
Now Playing
Mansion House Mallesh Movie: బిత్తిరి సత్తి పంచులు.. టీంమొత్తం నవ్వులే నవ్వులు | Asianet News Telugu
Saraswathi Movie Team Fun Chit Chat: డైరక్షన్ అంటే చాలా ఇంట్రస్ట్ | Priyamani | Asianet News Telugu
32:19
Now Playing
Saraswathi Movie Team Fun Chit Chat: డైరక్షన్ అంటే చాలా ఇంట్రస్ట్ | Priyamani | Asianet News Telugu
Ali & Prudvi Speechs: ఎవరేమి అనుకున్నా ఆస్వామి ఆశీస్సులు మీకు ఉంటాయి | Release | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
Ali & Prudvi Speechs: ఎవరేమి అనుకున్నా ఆస్వామి ఆశీస్సులు మీకు ఉంటాయి | Release | Asianet News Telugu
Laya Speech: ఈ ఆఫర్ నచ్చింది మేము వెళ్తాము | Tollywood Releases | 2nd Inning | Asianet News Telugu
04:14
Now Playing
Laya Speech: ఈ ఆఫర్ నచ్చింది మేము వెళ్తాము | Tollywood Releases | 2nd Inning | Asianet News Telugu

స్పోర్ట్స్

India Cricketer Sanju Samson నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా? | Full Lifestyle Details | Asianet News Telugu
03:35
Now Playing
India Cricketer Sanju Samson నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా? | Full Lifestyle Details | Asianet News Telugu
Indian Cricketer Venkatesh Iyer Visit Tirumala | Cricketer Venkatesh Iyer | Asianet News Telugu
03:24
Now Playing
Indian Cricketer Venkatesh Iyer Visit Tirumala | Cricketer Venkatesh Iyer | Asianet News Telugu
T20 World Cup 2026: రింకూ రిటర్న్..బట్ సంజూనే ఆప్షన్ ఎందుకో తెలుసా? Sanju | Asianet News Telugu
03:46
Now Playing
T20 World Cup 2026: రింకూ రిటర్న్..బట్ సంజూనే ఆప్షన్ ఎందుకో తెలుసా? Sanju | Asianet News Telugu
T20 World Cup 2026లో IND vs WI: విండీస్ పై భారత్ విక్టరీ సంబరాల్లో ఫ్యాన్స్| Asianet News Telugu
06:55
Now Playing
T20 World Cup 2026లో IND vs WI: విండీస్ పై భారత్ విక్టరీ సంబరాల్లో ఫ్యాన్స్| Asianet News Telugu

ఆటో

వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
02:32
Now Playing
వర్షాకాలంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఓనర్స్ తప్పకుండ తీసుకోవలిసిన జాగ్రత్తలు...
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
05:37
Now Playing
10 లక్షల రేంజ్ లో టాప్ 5 సేఫెస్ట్ కార్స్ ఇవే...
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి
03:28
Now Playing
సోలార్ సిస్టం టు మోడరన్ కిచెన్: ఆటోని ఇంటిగా మార్చేసిన భారతీయుడు, ఎలా ఉందొ మీరూ ఒక లుక్కేయండి

టెక్నాలజీ

మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
02:34
Now Playing
మీ పేరు మీద ఎన్ని సిమ్‌లున్నాయో తెలుసా? ఇలా చెక్ చేయండి
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
03:19
Now Playing
సెకండ్ హ్యాండ్ హ్యాండ్ కారు కొనేందుకు లోన్ తీసుకుంటున్నారా..? తప్పకుండ ఈ విషయాలు తెలుసుకోండి..!
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
07:20
Now Playing
సైబర్ మోసాల నుండి తప్పించుకోవాలంటే..
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3
04:37
Now Playing
డాల్బీ అనుభవం ద్వారా అత్యుత్తమ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫారమ్ - Episode 3

లైఫ్ స్టైల్

Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu
01:49
Now Playing
Gold Rate Today: బంగారం రెండో రోజు పతనం | Gold | Silver | Price | 4March2026 | Asianet News Telugu
Gold Rate Today:గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గాయోచ్..| Gold | Silver | Rate | HYD | Asianet News Telugu
01:41
Now Playing
Gold Rate Today:గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లు తగ్గాయోచ్..| Gold | Silver | Rate | HYD | Asianet News Telugu
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu
04:45
Now Playing
Gold Prices Skyrocket Overnight | ₹11,000 Jump in 2 Days! | Asianet News Telugu

ఇతర వీడియోలు

ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
07:44
Now Playing
ఏలూరు సేఫ్ హ్యాండ్స్ లో ఉందండి.. MP మహేష్ యాదవ్ పై బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ప్రశంసలు | Asianet Telugu
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
02:06
Now Playing
మనోజ్ అనగానే తడిగుడ్డ వేసుకొని కూర్చున్నాం: నారా రోహిత్ | Bhairavam movie | Asianet News Telugu
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
04:00
Now Playing
నెక్స్ట్ ఈవెంట్ కి మిస్ అవ్వొద్దు కుమ్మేద్దాం..Director Vijay Kanakamedala | Asianet News Telugu
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu
03:09
Now Playing
ముగ్గురితో సిట్టింగ్ ఉంటేనే మజా..Actor Ajay Speech at Bhairam Trailer Event | Asianet News Telugu

వైరల్

మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
01:19
Now Playing
మీకోసమే ఇలాఎప్పుడూ ట్రై చేయకండి.
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
07:38
Now Playing
పెళ్ళైన వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న ఫ్యాషన్ డిజైనర్.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్న భార్య.
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్
02:24
Now Playing
నీకు ఉన్నదే 11 మంది ఎమ్మెల్యేలు.. ఢిల్లీ వెళ్లి ఏం చేస్తావ్ జగన్