Delhi: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. వ్యవసాయం, విద్యుత్ మౌలిక వసతులు, పట్టణ రవాణా రంగాలకు సంబంధించిన మూడు ప్రధాన ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది.
ఆరు రబీ పంటలకు పెరిగిన MSP
2027-28 రబీ మార్కెటింగ్ సీజన్ కోసం ఆరు పంటల కనీస మద్ధతు ధరలను కేంద్రం పెంచింది. రైతులకు ఉత్పత్తి వ్యయానికి తగిన ప్రతిఫలం అందించడంతో పాటు పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల సాగును ప్రోత్సహించడం ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశంగా ప్రభుత్వం పేర్కొంది. తాజా పెంపులో కుసుమకు క్వింటాల్కు రూ.675 అత్యధికంగా లభించింది. ఆవాలు-రాప్సీడ్కు రూ.413, మసూర్కు రూ.390, బార్లీకి రూ.136, శనగకు రూ.83, గోధుమకు రూ.25 చొప్పున MSP పెరిగింది.
ఏ పంటకు ఎంత MSP?
తాజా నిర్ణయం తర్వాత గోధుమ MSP క్వింటాల్కు రూ.2,610కి చేరింది. బార్లీ రూ.2,286, శనగ రూ.5,958, మసూర్ రూ.7,390, ఆవాలు-రాప్సీడ్ రూ.6,613, కుసుమ రూ.7,215గా నిర్ణయించారు. ఈ ధరల ద్వారా రైతులకు మార్కెట్ పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా కనీస ధరకు సంబంధించిన ఒక విధమైన భరోసా లభించాలన్నది MSP విధానం ఉద్దేశం. పంటల సాగులో వైవిధ్యం తీసుకురావడానికి కూడా తాజా పెంపు దోహదపడుతుందని కేంద్రం తెలిపింది.
ఢిల్లీలో 42 కారిడార్లకు స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ
దేశ రాజధానిలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణను సాంకేతికత ఆధారంగా మార్చేందుకు రూ.1,789.52 కోట్లతో ఇంటెలిజెంట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్కు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. మూడు దశల్లో 24 నెలల వ్యవధిలో ఢిల్లీలోని 42 ప్రధాన ట్రాఫిక్ కారిడార్లను ఈ వ్యవస్థ పరిధిలోకి తీసుకురానున్నారు. AI ఆధారిత అడాప్టివ్ సిగ్నల్స్, రియల్టైమ్ ట్రాఫిక్ సమాచారం, ట్రాఫిక్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థలతో వాహనాల రద్దీని పర్యవేక్షించనున్నారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్సులు, ఇతర ఎమర్జెన్సీ వాహనాలకు సిగ్నల్ ప్రాధాన్యం కల్పించే విధానాన్ని కూడా ఇందులో పొందుపరిచారు.
ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలపై టెక్నాలజీతో నిఘా
కొత్త ITMSలో కేవలం ట్రాఫిక్ ప్రవాహాన్ని నియంత్రించడమే కాకుండా ఉల్లంఘనలను గుర్తించే ఆటోమేటెడ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వ్యవస్థలు కూడా ఉంటాయి. రాంగ్ రూట్ డ్రైవింగ్, అతివేగం, రెడ్లైట్ జంపింగ్, హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం, సీట్బెల్ట్ వినియోగించకపోవడం వంటి ఉల్లంఘనలను సాంకేతికత ద్వారా గుర్తించేలా వ్యవస్థను రూపొందించనున్నారు. ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్ జామ్లను వేగంగా గుర్తించి సంబంధిత విభాగాలకు సమాచారం అందించడం ద్వారా స్పందన సమయాన్ని తగ్గించే లక్ష్యం ఉంది.
గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్-3కు భారీ కేటాయింపు
పునరుత్పాదక విద్యుత్ను దేశ విద్యుత్ గ్రిడ్లోకి మరింత సమర్థంగా తీసుకురావడానికి గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఫేజ్-3కు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ ప్రాజెక్టు అంచనా వ్యయం రూ.1,86,405 కోట్లు. సుమారు 135 గిగావాట్ల వరకు పునరుత్పాదక విద్యుత్ను గ్రిడ్తో అనుసంధానించే సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. ఇందులో 50 GWh బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ ఏర్పాటు కూడా ప్రతిపాదించారు. కేంద్ర ఆర్థిక సహాయం రూ.54,082 కోట్లుగా ఉండనుంది. 2032-33 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. దేశంలో పెరుగుతున్న సౌర, పవన విద్యుత్ ఉత్పత్తిని గ్రిడ్లోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన ప్రసార మౌలిక వసతులను బలోపేతం చేయడం ఈ కార్యక్రమం ప్రధాన ఉద్దేశం.