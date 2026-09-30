సముద్రాలు ఒక్కసారిగా మంచినీటిగా మారితే ఏమవుతుందో తెలుసా.? విపత్తు ఖాయం
Facts: సముద్రాల్లోని ఉప్పు ఒక్కసారిగా మంచినీటిగా మారితే ఎలా ఉంటుంది? ప్రపంచంలో తాగునీటి సమస్య తగ్గిపోతుందని అనుకుంటున్నారా.? కానీ ఇది మనుషులకు ఎంత మేలు చేస్తుందో.. భూమిపై జీవజాలానికి అంతకంటే పెద్ద విపత్తుగా మారే అవకాశం ఉందని మీకు తెలుసా?
సముద్రాల్లో ఉప్పు ఎలా వచ్చింది?
భూమి ఏర్పడిన తొలినాళ్లలో సముద్రాల్లోని నీరు ఇప్పటిలా ఉప్పగా ఉండేది కాదు. భూమి చల్లబడిన తర్వాత వర్షాలు కురవడం ప్రారంభమైంది. వర్షపు నీటిలో వాతావరణంలోని కార్బన్ డయాక్సైడ్ కలవడంతో అది కొంత ఆమ్ల స్వభావాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ నీరు భూమిపై ఉన్న రాళ్లు, ఖనిజాలను నెమ్మదిగా కరిగించింది. ఆ నీరు నదులు, వాగుల ద్వారా సముద్రాల్లోకి చేరినప్పుడు అందులోని ఖనిజాలు, లవణాలు కూడా సముద్రాల్లోకి వచ్చాయి. మరోవైపు సముద్ర అడుగున ఉన్న అగ్నిపర్వతాలు, హైడ్రోథర్మల్ వెంట్స్ నుంచి కూడా వివిధ ఖనిజాలు సముద్రాల్లోకి చేరాయి. ఇలా కోట్ల సంవత్సరాల పాటు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగడంతో సముద్రాల్లో భారీగా ఉప్పు పేరుకుపోయింది. ప్రస్తుతం భూమిపై ఉన్న మొత్తం నీటిలో దాదాపు 97 శాతం ఉప్పునీరే. సముద్రాల్లోని ఉప్పును మొత్తం తీసి భూమిపై సమానంగా పరిస్తే వందల అడుగుల మందంతో ఉప్పు పొర ఏర్పడేంత పరిమాణం ఉందని అంచనాలు చెబుతున్నాయి.
సముద్ర జీవులు మొత్తం దెబ్బతింటాయి
సముద్రాలు ఒక్కసారిగా మంచినీటిగా మారితే మొదటగా తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యేది సముద్ర జీవులే. చేపలు, పీతలు, రొయ్యలు, సముద్ర మొక్కలు, సూక్ష్మజీవులు ఇలా ఉప్పునీటికి అలవాటు పడిన అనేక జీవులు తమ శరీరంలోని నీరు, ఉప్పు సమతుల్యతను కాపాడుకోలేక చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కొన్ని చేపలు మాత్రమే ఉప్పునీటితో పాటు మంచినీటిలోనూ జీవించగలవు. సాల్మన్, ఈల్స్, స్టర్జన్ వంటి కొన్ని జాతులు దీనికి ఉదాహరణ. అయితే అవి సముద్ర జీవుల్లో చాలా చిన్న భాగం మాత్రమే. ముఖ్యంగా ఫైటోప్లాంక్టన్ వంటి సూక్ష్మ జీవులు భారీగా నశిస్తే పరిస్థితి మరింత తీవ్రమవుతుంది. ఇవే సముద్ర ఆహార గొలుసుకు పునాది. వాటిపై ఆధారపడే చిన్న జీవులు, వాటిని తినే చేపలు, ఆ చేపలను తినే పెద్ద జీవులు.. ఇలా మొత్తం ఆహార గొలుసు క్రమంగా కుప్పకూలుతుంది.
వాతావరణం, మొక్కలపై భారీ ప్రభావం
సముద్రాలు కేవలం నీటి నిల్వలు కాదు. భూమి వాతావరణాన్ని నియంత్రించడంలో వాటి పాత్ర చాలా పెద్దది. సముద్రాల్లోని ఫైటోప్లాంక్టన్, ఆల్గే వంటి జీవులు కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా కార్బన్ డయాక్సైడ్ను గ్రహించి ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తాయి. భూమిపై జరిగే కిరణజన్య సంయోగక్రియలో సముద్ర జీవుల వాటా చాలా కీలకం. ఇవి భారీగా నశిస్తే వాతావరణంలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తిపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. ఫలితంగా భూమిపై ఉన్న వాతావరణ వ్యవస్థలో పెద్ద మార్పులు రావచ్చు. సముద్రాలు మంచినీటిగా మారితే సముద్ర ఉష్ణోగ్రత, నీటి సాంద్రత వంటి అంశాలు కూడా మారతాయి. దీంతో భూమిపై వర్షాలు, గాలులు, ఉష్ణోగ్రతల్లో తీవ్ర మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యవసాయం దెబ్బతింటే ఆహార కొరత కూడా ఏర్పడవచ్చు.
సముద్ర ప్రవాహాలు ఆగిపోతే ఏం జరుగుతుంది?
భూమి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేసే ముఖ్యమైన వ్యవస్థల్లో థర్మోహలైన్ సర్క్యులేషన్ ఒకటి. దీన్ని సముద్రాల్లో పనిచేసే భారీ కన్వేయర్ బెల్ట్లా భావించవచ్చు. వేడిగా ఉన్న సముద్రపు నీరు భూమధ్యరేఖ ప్రాంతాల నుంచి ధ్రువాల వైపు కదులుతుంది. అక్కడ చల్లబడిన నీరు, ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మరింత సాంద్రంగా మారి సముద్రంలోకి లోతుగా మునుగుతుంది. ఆ తర్వాత లోతైన సముద్ర ప్రవాహాల రూపంలో ఇతర ప్రాంతాలకు చేరుతుంది. నీటిలోని ఉప్పు సముద్ర జలాల సాంద్రతను ప్రభావితం చేస్తుంది. సముద్రాలు మంచినీటిగా మారితే ఈ వ్యవస్థలో భారీ మార్పులు రావచ్చు. ఫలితంగా భూమిపై వేడి ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తరలే విధానం మారిపోతుంది. దీంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వేడి, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో అసాధారణ చలి ఏర్పడవచ్చు. తుపానులు, వర్షపాతం, గాలుల విధానాలు కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ ప్రాంతంలో ఏ మార్పు ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుందో కచ్చితంగా చెప్పడం సాధ్యం కాదు.
మొత్తం సముద్రాన్ని మంచినీటిగా మార్చగలమా?
సిద్ధాంతపరంగా సముద్రంలోని ఉప్పును తొలగిస్తే మంచినీరు లభిస్తుంది. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా డీశాలినేషన్ ప్లాంట్ల ద్వారా సముద్రపు నీటి నుంచి ఉప్పును తొలగిస్తున్నారు. ఇందులో రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనే సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే మొత్తం సముద్రాలను మంచినీటిగా మార్చడం మాత్రం దాదాపు అసాధ్యమైన పని. సముద్రాల్లో ఉన్న నీటి పరిమాణం ఊహించలేనంత ఎక్కువ. ప్రతి లీటర్ సముద్రపు నీటిలో సగటున 35 గ్రాముల వరకు కరిగిన లవణాలు ఉంటాయి. ఆ ఉప్పు మొత్తాన్ని తొలగించి ఎక్కడ నిల్వ చేయాలి అనేది కూడా మరో భారీ సమస్య.
అదే సమయంలో డీశాలినేషన్ ప్రక్రియకు చాలా శక్తి అవసరం. ఉప్పును తొలగించిన తర్వాత మిగిలే అత్యంత ఉప్పగా ఉండే బ్రైన్ను కూడా నిర్వహించాలి. ఒక నగరానికి లేదా తీర ప్రాంతానికి అవసరమైన నీటిని తయారు చేయడం సాధ్యమే కానీ మొత్తం సముద్రాన్ని మంచినీటిగా మార్చడం మాత్రం ఆచరణలో సాధ్యం కాదు. అందుకే సముద్రాలు మంచినీటిగా మారడం వినడానికి అద్భుతంగా అనిపించినా.. నిజంగా జరిగితే అది నీటి సమస్యకు పరిష్కారం కంటే భూమిపై జీవ వ్యవస్థకు పెను విపత్తుగా మారే అవకాశం ఉంది.