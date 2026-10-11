CJP Protest: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నిరసనల నేపథ్యంలో విధించిన ఆంక్షలపై సుప్రీంకోర్టు స్పందించింది. ప్రజల సాధారణ రాకపోకలకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని, మెట్రో, రైల్వే సేవలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని అధికారులను ఆదేశించింది.
నిరసనలతో ఢిల్లీలో ఆంక్షలు
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్కు సంబంధించిన డిమాండ్లతో సీజీపీ ఆధ్వర్యంలో జంతర్మంతర్ వద్ద నిరసనలకు పిలుపునివ్వడంతో ఢిల్లీలో భద్రతా చర్యలను అధికారులు కట్టుదిట్టం చేశారు. పలుచోట్ల బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు కొన్ని మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేసినట్లు సమాచారం. రాజధానికి వచ్చే రైళ్ల రాకపోకలపైనా ఆంక్షలు విధించినట్లు వార్తలు వెలువడ్డాయి. నిరసనల్లో పాల్గొన్న వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారన్న ఆరోపణలు కూడా తెరపైకి వచ్చాయి. దీంతో ప్రజా రవాణా, ఇంటర్నెట్ సేవలపై ఆంక్షలను సవాల్ చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్లు దాఖలయ్యాయి.
సెలవు రోజున ప్రత్యేక విచారణ
ఈ పిటిషన్ల ప్రాధాన్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆదివారం సెలవు రోజైనప్పటికీ సుప్రీంకోర్టు ప్రత్యేకంగా విచారణ చేపట్టింది. జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఇరుపక్షాల వాదనలను పరిశీలించింది. ప్రజల స్వేచ్ఛాయుత రాకపోకలు, శాంతియుత నిరసనల హక్కు, శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ మధ్య సమతుల్యత ఉండాలని ఈ సందర్భంగా న్యాయస్థానం స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వ అధికారులు ఏ చర్య తీసుకున్నా అది చట్టానికి అనుగుణంగా ఉండాలని పేర్కొంది. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగించే ఆంక్షలను అవసరానికి మించి కొనసాగించకూడదని సూచించింది.
మెట్రో, రైలు సేవలపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు
ఢిల్లీలో ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ సాధారణంగా పనిచేసేలా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. మెట్రో రైళ్లు, రైల్వే సేవలను నిలిపివేయడం వల్ల సామాన్య ప్రజలు, ఉద్యోగులు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పేర్కొంది. అందువల్ల చట్టబద్ధమైన, అత్యవసరమైన కారణాలు ఉన్నప్పుడే పరిమితులు విధించాలని సూచించింది. నగరంలో ప్రజలు, వాహనాలు సాఫీగా ప్రయాణించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు తెలిపింది. ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, శాంతిభద్రతల అవసరాలను అంచనా వేసి బారికేడ్ల ఏర్పాటు కొనసాగించాలా? తొలగించాలా? అనే అంశాన్ని సమీక్షించాలని ఆదేశించింది.
ఇంటర్నెట్ నిలిపివేతపై స్పందించిన న్యాయస్థానం
ప్రజల రోజువారీ అవసరాలు, సమాచార మార్పిడి, అత్యవసర సేవలకు ఇంటర్నెట్ కీలకంగా మారిన నేపథ్యంలో దాని వినియోగంపై అనవసర ఆంక్షలు విధించకూడదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. చట్టంలో నిర్దేశించిన విధానాలను అనుసరించకుండా ఇంటర్నెట్ సేవలను నిలిపివేయడం సరికాదని పేర్కొంది. తీవ్రమైన శాంతిభద్రతల సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు వర్తించే చట్టపరమైన నిబంధనలకు అనుగుణంగానే అధికారులు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని సూచించింది. మరోవైపు, నిర్దిష్ట ప్రాంతాల్లో చట్టబద్ధంగా ఆంక్షలు అమల్లో ఉన్న సందర్భాలను మినహాయించి, శాంతియుతంగా సమావేశమయ్యే వారిని అక్రమంగా నిర్బంధించకూడదని స్పష్టం చేసింది. భారతీయ నాగరిక్ సురక్ష సంహిత (BNSS) సెక్షన్ 163 కింద విధించే ఆంక్షలు కూడా చట్టపరమైన ప్రమాణాలకు లోబడి ఉండాలని పేర్కొంది.
కేంద్రం వివరణ.. తదుపరి విచారణ మంగళవారానికి
విచారణ సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన వాదనలను ధర్మాసనం ముందు ఉంచింది. ఢిల్లీలో ఇంటర్నెట్ సేవలను ఇప్పటికే పునరుద్ధరించామని, మెట్రో కార్యకలాపాలు కూడా సాధారణ స్థితికి చేరుకున్నాయని కోర్టుకు తెలిపింది. అయితే, మెట్రో స్టేషన్ల మూసివేత, ప్రజా రవాణాపై విధించిన ఆంక్షలకు సంబంధించి వ్యక్తమైన ఆందోళనలను ధర్మాసనం పరిగణనలోకి తీసుకుంది. ఈ అంశాలపై మరిన్ని వివరాలు సమర్పించాలని కోరింది. తదుపరి విచారణను మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.