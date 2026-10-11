రోడ్డుపై ఎప్పుడైనా ఈ సింబల్ని గమనించారా.? చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే
Road Safety: మనం ప్రతిరోజూ ప్రయాణించే రోడ్లపై ఎన్నో రకాల ట్రాఫిక్ గుర్తులు కనిపిస్తుంటాయి. వీటిలో కొన్ని గుర్తులు ముందున్న ప్రమాదాల గురించి హెచ్చరిస్తాయి. అయితే చాలా మంది ఈ గుర్తులను చూసినా వాటి అర్థం ఏమిటో పట్టించుకోరు.
రోడ్డుపై ఉండే సింబల్స్ ఉద్దేశం ఏంటి.?
రోడ్డు ప్రమాదాలను తగ్గించడంలో ట్రాఫిక్ గుర్తులు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వాహనదారులు, సైకిల్పై వెళ్లేవారు, పాదచారులు సురక్షితంగా ప్రయాణించడానికి ఇవి సహాయపడతాయి. రోడ్డుపై ఎక్కడ వేగం తగ్గించాలి? ఎక్కడ మలుపు ఉంటుంది? ఎక్కడ ప్రమాదం పొంచి ఉంది? వంటి విషయాలను ఈ గుర్తుల ద్వారా ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందే ముందు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు, రోడ్డు గుర్తుల గురించి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. అయితే పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం మాత్రమే సరిపోదు. రోజువారీ ప్రయాణాల్లోనూ ఈ గుర్తులను గమనించి, వాటి సూచనలకు అనుగుణంగా వాహనాన్ని నడపాలి. అలా చేయడం వల్ల ప్రమాదాల ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చు.
పిడుగు గుర్తు ఉన్న ట్రాఫిక్ సైన్ అర్థం ఏమిటి?
కొన్ని రోడ్లపై త్రిభుజం ఆకారంలో ఉండే హెచ్చరిక గుర్తులు కనిపిస్తాయి. వాటిలో పిడుగు ఆకారంలో ఉన్న గుర్తు విద్యుత్ ప్రమాదం లేదా విద్యుత్ తీగలకు సంబంధించిన హెచ్చరికను సూచించవచ్చు. అయితే ఆ గుర్తు ఖచ్చితమైన అర్థం, అది ఉపయోగించే ప్రాంతం, స్థానిక రహదారి నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇటీవల ఈ సింబల్కి సంబంధించిన ఓ వీడియో ఇన్స్టాగ్రామ్లో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోలో ఓ పోలీసు అధికారి ఈ గుర్తు గురించి వివరిస్తూ, వాహనదారులు రోడ్డుపై వేలాడుతున్న లేదా తెగిపడిన విద్యుత్ తీగల ప్రమాదాన్ని గుర్తించాలని సూచించినట్లు కథనంలో పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి హెచ్చరికలను తేలికగా తీసుకోకూడదు. ముఖ్యంగా భారీ వాహనాలు నడిపేవారు, ఎత్తైన వస్తువులను తీసుకెళ్లే వాహనదారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
విద్యుత్ తీగలు ఎందుకు ప్రమాదకరం?
రోడ్డుపై విద్యుత్ తీగలు తెగిపడటం లేదా కిందకు వేలాడటం చాలా ప్రమాదకరం. ఆ తీగల్లో విద్యుత్ సరఫరా కొనసాగుతుండవచ్చు. అలాంటి తీగను వాహనం తాకినా, దాని దగ్గరకు వెళ్లినా విద్యుత్ షాక్ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వాహనాలకు మంటలు అంటుకునే ముప్పు కూడా ఉంటుంది. వర్షాలు, బలమైన గాలులు, చెట్లు విరిగిపడటం లేదా ఇతర కారణాలతో విద్యుత్ తీగలు దెబ్బతినవచ్చు. అందువల్ల రోడ్డుపై ఇలాంటి పరిస్థితి కనిపిస్తే వాహనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లకూడదు.
ఈ గుర్తు కనిపిస్తే వాహనదారులు ఏం చేయాలి?
రోడ్డుపై విద్యుత్ ప్రమాదానికి సంబంధించిన హెచ్చరిక గుర్తు కనిపిస్తే ముందున్న పరిస్థితిని గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలి. వేగాన్ని తగ్గించి, అవసరమైతే సురక్షితమైన దూరంలో వాహనాన్ని ఆపాలి. రోడ్డుపై తెగిపడిన తీగలు లేదా వేలాడుతున్న కేబుళ్లు కనిపిస్తే వాటిని దాటేందుకు ప్రయత్నించకుండా, సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉండాలి.
అలాంటి పరిస్థితిని గమనించిన వెంటనే సంబంధిత విద్యుత్ శాఖకు లేదా అత్యవసర సేవలకు సమాచారం అందించాలి. తీగను తాకకూడదు, దాని దగ్గర నిలబడకూడదు. వాహనం ఇప్పటికే విద్యుత్ తీగను తాకినట్లయితే పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా ఉండవచ్చు. అటువంటి సమయంలో వాహనాన్ని తాకడం లేదా బయటకు దిగడం చేయకుండా అత్యవసర సేవల సూచనలు పాటించాలి.
మెజారిటీకి దీని అర్థం తెలియదు
ఈ రోడ్డు గుర్తు గురించి వివరించిన వీడియోకు సోషల్ మీడియాలో భిన్నమైన స్పందనలు వస్తున్నాయి. కొంతమంది ఈ గుర్తును గతంలో చూసినా, దాని అర్థం పూర్తిగా తెలియదని తెలిపారు. మరికొందరు గుర్తు గురించి వివరించిన పోలీసు అధికారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. మొత్తంగా చెప్పాలంటే.. రోడ్డు గుర్తులు కేవలం బోర్డులు మాత్రమే కాదు.. ప్రమాదాల గురించి ముందుగానే హెచ్చరించే సూచనలు. వాటి అర్థాన్ని తెలుసుకుని, ప్రయాణ సమయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. ముఖ్యంగా విద్యుత్ తీగలు తెగిపడిన ప్రాంతాల్లో సాహసం చేయకుండా దూరంగా ఉండాలి. మన జాగ్రత్త మన ప్రాణాలనే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాలను కూడా కాపాడుతుంది.