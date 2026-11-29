MK Stalin: నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లులకు మద్దతు ఇవ్వాలని డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇండియా కూటమిలో విభేదాలకు కారణమైంది. ఈ నిర్ణయాన్ని మార్చేందుకు కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి.
స్టాలిన్తో ఇండియా కూటమి నేతల చర్చలు విఫలం
డీలిమిటేషన్ బిల్లులకు డీఎంకే మద్దతు ప్రకటించడంతో ఇండియా కూటమి నేతలు అప్రమత్తమయ్యారు. కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, మల్లికార్జున ఖర్గే, మమతా బెనర్జీ, సీపీఎం నేత ఎంఏ బేబీ తదితరులు చెన్నైలో స్టాలిన్తో సమావేశమయ్యారు. దాదాపు గంటన్నరకు పైగా జరిగిన చర్చల్లో బిల్లులకు మద్దతు ఉపసంహరించుకోవాలని కోరారు. లోక్సభ స్థానాలను 850కి పెంచే ప్రతిపాదన దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు నష్టం కలిగిస్తుందని వివరించారు. అయినప్పటికీ స్టాలిన్ తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకోలేదు. కేంద్రానికి మద్దతు కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేయడంతో విపక్ష నేతలు నిరాశతో వెనుదిరిగారు.
కేంద్రానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి కారణమేంటి?
స్టాలిన్ నిర్ణయం వెనుక ప్రధానంగా తమిళనాడు ప్రయోజనాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. జనాభా ప్రాతిపదికన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగితే జనాభా నియంత్రణలో ముందున్న దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ప్రాతినిధ్యం తగ్గే ప్రమాదం ఉందని డీఎంకే ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. అయితే తమిళనాడుకు ప్రస్తుతం ఉన్న లోక్సభ స్థానాల వాటాను కాపాడటంతో పాటు, రాష్ట్రాల మధ్య సీట్ల నిష్పత్తిని మరో 25 ఏళ్ల పాటు కొనసాగించాలన్న తమ డిమాండ్లకు కేంద్రం అంగీకరించిందని డీఎంకే చెబుతోంది. ఈ మేరకు కేంద్రం నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ లభించిందని వెల్లడించింది. ఈ హామీల నేపథ్యంలోనే బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలని నిర్ణయించినట్లు స్టాలిన్ వివరించారు. బిల్లు ఓడిపోతే తమిళనాడుకు ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస రక్షణ కూడా దూరమయ్యే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. కాంగ్రెస్ సైతం ఆమోదయోగ్యమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపించలేకపోయిందని పేర్కొన్నారు.
డీలిమిటేషన్తో దక్షిణాదికి నష్టం: రాహుల్ గాంధీ
స్టాలిన్తో భేటీ అనంతరం రాహుల్ గాంధీ మీడియాతో మాట్లాడుతూ డీలిమిటేషన్ ప్రతిపాదనలపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. లోక్సభ స్థానాలను 850కి పెంచడం దేశ రాజకీయ వ్యవస్థలో భారీ మార్పులకు కారణమవుతుందని అన్నారు. జనాభా నియంత్రణలో ముందున్న దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు ఈ నిర్ణయం నష్టం కలిగిస్తుందని, ముఖ్యంగా తమిళనాడు ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగిస్తుందని పేర్కొన్నారు. తమిళ భాష, సంస్కృతికి కూడా ప్రమాదం పొంచి ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు డీఎంకే ఐటీ విభాగం స్పందిస్తూ.. తమిళనాడుకు వ్యతిరేకంగా తమ పార్టీ ఎప్పుడూ నిర్ణయం తీసుకోదని స్పష్టం చేసింది.
ఇంతకీ బిల్లులో ఏముంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తున్న డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుల ద్వారా లోక్సభ స్థానాలను గరిష్ఠంగా 850 వరకు పెంచాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుకు అవసరమైన మార్పులు చేయడం కూడా ఈ ప్రతిపాదనల్లో భాగంగా ఉంది. అయితే జనాభా ప్రాతిపదికన సీట్ల పునర్విభజన జరిగితే ఉత్తరాది రాష్ట్రాలకు ఎక్కువ స్థానాలు దక్కి, దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం తగ్గుతుందని కాంగ్రెస్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్, శివసేన (యూబీటీ) వంటి పార్టీలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. మరోవైపు ఎన్డీయే నేతలు మాత్రం జనాభాకు అనుగుణంగా ప్రజాప్రాతినిధ్యం పెరగాలంటే లోక్సభ స్థానాల సంఖ్యను పెంచడం అవసరమని సమర్థిస్తున్నారు.
ఇండియా కూటమిలో పెరగనున్న విభేదాలు?
లోక్సభలో 22 మంది, రాజ్యసభలో 8 మంది ఎంపీలు ఉన్న డీఎంకే నిర్ణయం ఇండియా కూటమికి రాజకీయంగా ఇబ్బందికరంగా మారింది. ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్తో కలిసి పనిచేసిన డీఎంకే.. ఈసారి మాత్రం తమిళనాడు ప్రయోజనాల పేరుతో భిన్నమైన వైఖరి తీసుకుంది. మరోవైపు ఎన్సీపీ (శరద్ పవార్ వర్గం) కూడా బిల్లుకు అనుకూలంగా సంకేతాలు ఇస్తున్నారు. నవంబర్ 30 నుంచి ప్రారంభం కానున్న పార్లమెంట్ ప్రత్యేక సమావేశాల్లో ఈ బిల్లులు చర్చకు రానుంది. దీంతో డీలిమిటేషన్ అంశం కేంద్రం, విపక్షాల మధ్య రాజకీయ పోరుతో పాటు ఇండియా కూటమిలోనూ కొత్త విభేదాలకు కారణమవుతోంది.