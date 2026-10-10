Snake: మనిషి కంటే వేగంగా పరిగెత్తే పాము.. దీని విషం ఎంత ప్రమాదకరమో తెలుసా.?
Snake: సాధారణంగా పాములు మనుషుల కంటే తక్కువ వేగంతో పరిగెడుతాయని అనుకుంటాం. అయితే బ్లాక్ మంబా పాము మాత్రం మనుషులకంటే వేగంగా దూసుకెళ్తుంది. ఇంతకీ ఏంటా పాము? దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గంటకు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదలగలదు
బ్లాక్ మాంబా పాము గంటకు సుమారు 20 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదలగలదని చెబుతారు. అందుకే ఇది ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన పాముగా గుర్తింపు పొందింది. సాధారణంగా దక్షిణ, తూర్పు ఆఫ్రికా ప్రాంతాల్లోని గడ్డి మైదానాలు, పొదలు, కొండ ప్రాంతాల్లో ఈ పాము కనిపిస్తుంది. ఇది ఎక్కువగా నేలపైనే తిరుగుతూ ఎలుకలు, పక్షులు, గబ్బిలాలు వంటి చిన్న జంతువులను వేటాడుతుంది. దీని వేగం వల్ల శత్రువుల నుంచి తప్పించుకోవడంతో పాటు, వేటను పట్టుకోవడం కూడా సులభమవుతుంది.
శరీరం రంగు వేరు.. నోటి లోపలి రంగు వేరు
బ్లాక్ మాంబా ఆఫ్రికాలో కనిపించే పొడవైన విషపూరిత పాముల్లో ఒకటి. సాధారణంగా ఇది సుమారు 8 అడుగుల పొడవు ఉంటుంది. కొన్ని పాములు 14 అడుగుల వరకు పెరుగుతాయి. దీని శరీరం ఆలివ్ ఆకుపచ్చ, బూడిద రంగుల్లో కనిపిస్తుంది. అయితే, దీని నోటి లోపలి భాగం నీలం కలిసిన నలుపు రంగులో ఉంటుంది. ప్రమాదం ఎదురైనప్పుడు నోరు తెరిచినప్పుడు ఈ రంగు కనిపిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేకత కారణంగానే దీనికి బ్లాక్ మాంబా అనే పేరు వచ్చింది. సాధారణంగా ఈ పాము మనుషులకు దూరంగా ఉండటానికే ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే, తప్పించుకునే మార్గం లేకపోతే దాడి చేస్తుంది.
ప్రమాదం ఎదురైతే వరుసగా దాడి చేస్తుంది
బ్లాక్ మాంబా పాము సాధారణంగా మనిషిని చూడగానే పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ ఎవరైనా దానిని చుట్టుముట్టినా, తప్పించుకునే అవకాశం లేకుండా చేసినా దూకుడుగా మారుతుంది. అలాంటి సమయంలో తల పైకి ఎత్తి, శరీరంలోని కొంత భాగాన్ని నేల నుంచి పైకి లేపి బుసలు కొడుతుంది. ప్రమాదం ఇంకా కొనసాగితే పలుమార్లు కాటు వేయగలదు. వేటాడే సమయంలో కూడా వేగంగా స్పందించి తన ఆహారాన్ని పట్టుకుంటుంది. ఎలుకలు, పక్షులు, గబ్బిలాలు, బల్లులు దీని ప్రధాన ఆహారం. దీని నోటిలోని పొడవైన, పదునైన విషపు కోరల ద్వారా విషం శరీరంలోకి చేరుతుంది.
దీని విషం మనిషి ప్రాణాలకే ముప్పు
బ్లాక్ మాంబా విషం అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. ఇది నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుంది. పాము కాటు వేసిన తర్వాత కండరాల బలహీనత, చూపు మసకబారడం, మాట్లాడటం లేదా మింగడంలో ఇబ్బంది, పక్షవాతం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. పరిస్థితి తీవ్రంగా మారితే శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడి ప్రాణాపాయం కలగవచ్చు. అయితే, కాటు వేసిన ప్రతిసారీ ఒకే పరిమాణంలో విషం శరీరంలోకి చేరదు. అందువల్ల రెండు చుక్కల విషమే ప్రాణం తీస్తుందని లేదా ప్రతి కాటు ఒకే విధంగా ఉంటుందని చెప్పలేం. విషం ఎంత చేరింది, ఎంత త్వరగా చికిత్స అందింది అనే అంశాలపై ప్రమాద తీవ్రత ఆధారపడి ఉంటుంది.
సకాలంలో చికిత్స అందకపోతే ప్రాణాపాయం
బ్లాక్ మాంబా పాము కాటు వేస్తే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి. దీనికి సరైన చికిత్సగా వైద్యులు అవసరాన్ని బట్టి యాంటీవెనమ్ (పాము విషాన్ని ఎదుర్కొనే మందు) ఇస్తారు. చికిత్స ఆలస్యమైతే పరిస్థితి వేగంగా విషమించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఏర్పడితే ప్రాణాపాయం మరింత పెరుగుతుంది. పాము కాటు వేసిన వ్యక్తిని వీలైనంత తక్కువగా కదిలిస్తూ వెంటనే వైద్య సహాయం అందించాలి. కాటు వేసిన చోట కోయడం, విషాన్ని నోటితో పీల్చడం, గట్టిగా తాడు కట్టడం వంటి పనులు చేయకూడదు. బ్లాక్ మాంబా వంటి విషపూరిత పాముల విషయంలో సకాలంలో వైద్యం అందడమే ప్రాణాలను కాపాడటంలో కీలకం.