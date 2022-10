పిల్లలు సాధారణంగా ఆంగ్ల అక్షరమాలలో A for Apple, B for Boy.. అని చదవుతారు.. ఇకపై పిల్లలు A for Arjun మరియు B for Balaram అని చదివిన ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు.