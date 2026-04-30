Goa Fashion: గోవా వెకేషన్‌కి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే బికినీ బదులు సౌకర్యంగా, స్టైలిష్‌గా ఉండే అవుట్‌ఫిట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కాటన్, లినెన్ వంటి తేలికపాటి ఫ్యాబ్రిక్స్‌తో కూడిన కొన్ని లేటెస్ట్, పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.

గోవా బీచ్ వెకేషన్‌కి వెళ్తున్నప్పుడు వేసుకునే డ్రెస్ బోల్డ్‌గా కనిపించాలి, ఫోటోల్లో అందంగా రావాలి, అలాగే ఎండలోనూ సౌకర్యంగా ఉండాలి. ఈ రోజుల్లో చాలామంది బికినీలకు బదులుగా మ్యాక్సీ, మిడీ, షార్ట్ సన్‌డ్రెస్సులు, కఫ్తాన్‌ల వంటి వాటిని ఇష్టపడుతున్నారు. ఎందుకంటే వీటిని బీచ్ నుంచి కేఫ్ వరకు, సన్‌సెట్ డిన్నర్ వరకు ఎక్కడైనా ఈజీగా క్యారీ చేయవచ్చు. కాటన్, లినెన్, రేయాన్, షిఫాన్ వంటి తేలికైన ఫ్యాబ్రిక్స్ దీనికి బెస్ట్. బికినీ లేకుండానే మిమ్మల్ని స్టన్నింగ్‌గా చూపించే కొన్ని బీచ్ వెకేషన్ ఫ్రెండ్లీ అవుట్‌ఫిట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ చూద్దాం.

వైట్ లాంగ్ మ్యాక్సీ డ్రెస్

గోవాకు ఇది చాలా క్లాసిక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్-ఫ్రెండ్లీ డ్రెస్ అని చెప్పొచ్చు. పొడవుగా, గాలికి ఎగిరే ఈ మ్యాక్సీ డ్రెస్ బీచ్ వాతావరణానికి చాలా అందంగా సెట్ అవుతుంది. సైడ్ స్లిట్, స్పెగెట్టీ స్ట్రాప్స్ లేదా ఆఫ్-షోల్డర్ ప్యాటర్న్ ఉంటే లుక్ ఇంకా బోల్డ్‌గా కనిపిస్తుంది. సన్‌సెట్, బీచ్ ఫోటోలలో తెలుపు రంగు అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీన్ని ఫ్లాట్ సాండల్స్, సన్‌గ్లాసెస్, స్ట్రా హ్యాట్‌తో కలిపి వేసుకుంటే బాగుంటుంది.

Related image1
Post office: రూ. 5 ల‌క్ష‌లు పెడితే రూ. 10 ల‌క్ష‌లు.. గ్యాంబ్లింగ్ కాదు, ఎలాంటి మాయా లేదు
Related image2
Ceiling Fan: ఇంట్లో ఏసీ లేద‌ని ఏం బాధ‌ప‌డ‌కండి.. ఈ ఫ్యాన్‌తో మీ ఇంటి లుక్కే మారిపోతుంది

షార్ట్ ఫ్లోరల్ సన్‌డ్రెస్

పగటిపూట బయటకు వెళ్లడానికి, బీచ్‌లో నడవడానికి లేదా కేఫ్‌లకు వెళ్లడానికి ఏదైనా క్యూట్, కంఫర్టబుల్ డ్రెస్ కావాలంటే, షార్ట్ ఫ్లోరల్ సన్‌డ్రెస్ బెస్ట్ ఆప్షన్. మోకాళ్ల పైకి ఉండే ఈ డ్రెస్ ఎండలో చాలా గాలి తగిలేలా చేస్తుంది. పీచ్, పసుపు, టర్కోయిస్, పింక్, ట్రాపికల్ ప్రింట్స్ గోవా వైబ్‌ను మరింత పెంచుతాయి. ఇది డే-టైమ్ లుక్ కోసం ఉత్తమమైన ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. 

కఫ్తాన్ డ్రెస్

మీ మొదటి ప్రాధాన్యం సౌకర్యం అయితే, కఫ్తాన్ డ్రెస్ తప్పకుండా ట్రై చేయాలి. ఇది లూజ్ ఫిట్‌గా ఉండి, వేసవిలో శరీరానికి గాలి తగిలేలా చేస్తుంది. గోవా కోసం అబ్‌స్ట్రాక్ట్ ప్రింట్, టై-డై లేదా బ్రైట్ కలర్ కఫ్తాన్‌లు చాలా ట్రెండ్‌లో ఉన్నాయి. దీన్ని బీచ్ కవర్-అప్‌గా, లంచ్ డేట్‌కు కూడా వేసుకోవచ్చు.

వన్-షోల్డర్ లాంగ్ డ్రెస్

సన్‌సెట్ డిన్నర్, బీచ్ వేర్, నైట్ ఫోటోల కోసం వన్-షోల్డర్ డ్రెస్ చాలా గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తుంది. ఒక భుజం ఎక్స్‌పోజ్ అవ్వడం వల్ల సహజంగానే బోల్డ్ లుక్ వస్తుంది. షిఫాన్ లేదా శాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో ఉంటే, ఇది మరింత ప్రీమియం ఫీల్‌ను ఇస్తుంది. సన్‌సెట్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఇది చాలా స్టన్నింగ్‌గా కనిపిస్తుంది.

షార్ట్ ర్యాప్ డ్రెస్

ఈ డ్రెస్ బాడీకి మంచి ఫ్లేరింగ్ లుక్‌ను ఇస్తుంది. ర్యాప్ ప్యాటర్న్ ఉండటం వల్ల ఫిట్టింగ్ కూడా చాలా బాగా వస్తుంది. గోవా ట్రిప్ కోసం ఫ్లోరల్ లేదా సాలిడ్ బ్రైట్ కలర్ ర్యాప్ డ్రెస్ చాలా స్టైలిష్‌గా ఉంటుంది. దీన్ని సాండల్స్, షెల్ ఇయర్‌రింగ్స్‌తో యాడ్ చేయండి.

క్రోషే, నెట్ బీచ్ డ్రెస్

మీకు కొంచెం ట్రెండీ, బోల్డ్ లుక్ కావాలంటే, క్రోషే లేదా నెట్ డ్రెస్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది చాలా ఫ్యాషనబుల్ బీచ్ వైబ్‌ను ఇస్తుంది. లుక్ క్లాసీగా, సౌకర్యంగా ఉండటానికి దీన్ని షార్ట్ ఇన్నర్ స్లిట్ లేదా సైక్లింగ్ షార్ట్స్‌తో కలిపి వేసుకోవచ్చు.

మిడీ కాటన్ డ్రెస్

పొడవు, పొట్టి మధ్య బ్యాలెన్స్‌డ్ ఆప్షన్ కావాలంటే, మిడీ కాటన్ డ్రెస్ ఎంచుకోండి. ఇది సైట్ సీయింగ్, మార్కెట్ షాపింగ్, బీచ్ కేఫ్‌ల కోసం పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటుంది. కాటన్ లేదా లినెన్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో చేసిన మిడీ డ్రెస్ ఎండలో చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.