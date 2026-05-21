టీనేజీ అమ్మాయిల కోసం 6 ట్రెండీ హెయిర్‌స్టైల్స్

life May 21 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
అప్ పోనీటెయిల్

అప్ పోనీటెయిల్ అంటే బాగా పైకి వేసుకునే పోనీ టెయిల్. దానికి జతగా జిగ్ జాగ్ హెయిర్ బ్యాండ్ పెడితే లుక్ అదిరిపోవడం ఖాయం.

Image credits: chat gpt
మల్టీ బ్రెయిడ్ హెయిర్‌స్టైల్

కాలేజీలో అందరికంటే ఫ్యాషన్ కనిపించాలంటే షర్ట్, జీన్స్‌తో పాటు ఈ మల్టీ బ్రెయిడ్ హెయిర్‌స్టైల్ వేసుకుంటే బావుంటుంది.

Image credits: instagram
బోహో ఓపెన్ హెయిర్‌స్టైల్

కాలేజీలో స్పెషల్ అకేషన్ ఉన్నప్పుడు వేసుకున్న డ్రెస్‌కు మ్యాచ్ అయ్యే థ్రెడ్‌ను జుట్టులో అల్లుకోవచ్చు. ఈ బోహో లుక్ అందరిలో ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది.

Image credits: instagram
గోల్డెన్ రిబ్బన్ హెయిర్‌స్టైల్

ఎలాంటి డ్రెస్ మీదకైనా సింపుల్‌గా పోనీటెయిల్ వేసి, దానికి గోల్డెన్ రిబ్బన్ చుట్టుకుంటే ఎంతో గ్లామరస్ గా కనిపిస్తారు.

Image credits: pinterest
వుల్ఫ్ కట్ హెయిర్‌స్టైల్

మీ జుట్టు చిన్నగా ఉంటే ఇలా రెండు చిన్న బన్స్ పెట్టుకుని వుల్ఫ్ కట్‌ తో స్టైలిష్ లుక్ ఇవ్వండి.

Image credits: Pinterest
బ్రెయిడెడ్ పోనీటెయిల్

జుట్టును ఇలా రెండు వైపుల నుంచి ఫ్రెంచ్ బ్రెయిట్ వేసుకుంటే ఆ అందమే వేరు.

Image credits: Pinetrest
హెవీ బ్రెయిడ్ హెయిర్ స్టైల్

పార్టీలకు ఈ స్టైల్ జడ అదిరిపోతుంది. ఈ జడ వేయడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టినా చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటారు.

Image credits: Getty

