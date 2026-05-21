ప్యూర్ బెనారసీ చీర ఖరీదు చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి ఇలాంటి కాటన్ బ్లెండ్ బెనారసీ సిల్క్ చీర తీసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్ చీరలు పెళ్లిళ్లకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
లెహంగా విత్ శారీ లుక్ను ఇచ్చే ఈ డిజైన్ యువతులకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. శాటిన్ ఫ్యాబ్రిక్, హెవీ సీక్విన్ వర్క్ గ్లామరస్ లుక్ను అందిస్తాయి. బడ్జెట్ ధరలో తీసుకోవచ్చు.
ప్లెయిన్ షిఫాన్ చీరను హెవీ బ్లౌజ్, మ్యాచింగ్ ష్రగ్తో వేసుకుంటే మీ లుక్ అదిరిపోతుంది. మిర్రర్వర్క్ లేస్ చీరకు మరింత అందాన్ని తెచ్చి పెట్టింది.
మినిమలిస్ట్ లుక్ కోసం ఇలాంటి బేబీ పింక్ ప్లెయిన్ చీర మంచి ఎంపిక. గ్లామర్, సోబర్ లుక్ల కాంబో ఇది. మ్యాచింగ్ స్ట్రాపీ బ్లౌజ్తో మోడ్రన్ లుక్ పొందవచ్చు.
టిష్యూ సిల్క్ చీర మీ అందాన్నిరెట్టింపు చేస్తుంది. దీని మెటాలిక్ షైన్, ఫ్రింజ్ బోర్డర్ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇది రిచ్ వింటేజ్ లుక్ను ఇస్తుంది.
బ్రొకేడ్ బెనారసీ చీరను కాంట్రాస్ట్ కలర్ హెవీ ఎంబ్రాయిడరీ వీ-నెక్ బ్లౌజ్తో జత చేయవచ్చు. పెళ్లిళ్లలో రాయల్ లుక్ కోసం ఇది ఒక ఎవర్ గ్రీన్ డిజైన్.
