Post office: రూ. 5 లక్షలు పెడితే రూ. 10 లక్షలు.. గ్యాంబ్లింగ్ కాదు, ఎలాంటి మాయా లేదు
Post office: ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో చాలా మంది సురక్షితమైన పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఎలాంటి రిస్క్ లేకుండా రిటర్న్స్ వచ్చే వాటికి ఆదరణ లభిస్తోంది. అలాంటి ఒక బెస్ట్ స్కీమ్ పోస్టాఫీస్ కేవీపీ.
పోస్ట్ ఆఫీస్ KVP స్కీమ్
షేర్ మార్కెట్లో రిస్క్ తీసుకోకుండా, డబ్బును భద్రంగా పెంచుకోవాలనుకునే వారికి పోస్ట్ ఆఫీస్ “కిసాన్ వికాస్ పత్ర” (KVP) స్కీమ్ మంచి ఎంపికగా నిలుస్తోంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ హామీతో ఉండే పథకం కావడంతో పెట్టుబడిదారులకు పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ స్కీమ్పై సంవత్సరానికి 7.5% వడ్డీ అందిస్తోంది. దీని వల్ల స్థిరమైన ఆదాయం కోరుకునే వారికి ఇది నమ్మకమైన మార్గంగా మారింది.
డబ్బు ఎంత కాలంలో డబుల్ అవుతుంది?
ఈ స్కీమ్లో పెట్టిన డబ్బు 115 నెలల్లో, అంటే సుమారు 9 సంవత్సరాలు 7 నెలల్లో డబుల్ అవుతుంది. మార్కెట్ మార్పులు, రిస్క్లు ఇవేమీ ప్రభావం చూపకుండా ముందుగానే నిర్ణయించిన కాలానికి మీ పెట్టుబడి రెట్టింపు అవుతుంది. ఉదాహరణకు, మీరు రూ. 5 లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే, గడువు పూర్తయ్యే సమయానికి రూ. 10 లక్షలు పొందుతారు. దీర్ఘకాలికంగా డబ్బు పెంచుకోవాలనుకునే వారికి ఇది సరైన ఎంపిక.
ఎవరెవరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?
భారతదేశంలో ఉన్న ఏ పెద్దవారైనా ఈ స్కీమ్లో సులభంగా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఒక వ్యక్తి ఒంటరిగా ఖాతా తెరవచ్చు లేదా ఇద్దరు కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పేరుతో కూడా ఈ సర్టిఫికేట్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. కనీసంగా రూ. 1000తో పెట్టుబడి ప్రారంభించవచ్చు. ఈ స్కీమ్లో గరిష్ట పరిమితి లేకపోవడం మరో పెద్ద ప్రయోజనం. మీ సామర్థ్యానికి తగ్గట్టు ఎంతైనా పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉంది.
డబ్బు భద్రత, ఇతర సౌకర్యాలు
ఈ స్కీమ్లో పెట్టిన డబ్బుకు 100% ప్రభుత్వ గ్యారంటీ ఉండటంతో భద్రతపై ఎలాంటి సందేహం ఉండదు. పెట్టుబడిదారులకు నామినేషన్ సౌకర్యం అందుబాటులో ఉంటుంది, దీంతో భవిష్యత్తులో కుటుంబ సభ్యులకు సులభంగా బదిలీ చేయవచ్చు. దేశంలో ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్లోనైనా ఈ స్కీమ్ తీసుకోవచ్చు. అవసరమైతే ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి మరొకదానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకునే సౌకర్యం కూడా ఉంది. ఈ విధంగా పెట్టుబడి నిర్వహణ సులభంగా ఉంటుంది.
మధ్యలో డబ్బు తీసుకోవచ్చా?
ఈ స్కీమ్లో పెట్టిన డబ్బును వెంటనే తీసుకోవడం సాధ్యం కాదు, ఎందుకంటే 2.5 సంవత్సరాల లాక్-ఇన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అయితే ఆ కాలం పూర్తైన తర్వాత అవసరమైతే డబ్బు ఉపసంహరించుకోవచ్చు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఈ KVP సర్టిఫికేట్ను బ్యాంకులో తనాఖా పెట్టి లోన్ పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. దీంతో అవసరమైన సమయంలో డబ్బు కోసం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం ఉండదు.