Ceiling Fan: ఇంట్లో ఏసీ లేదని ఏం బాధపడకండి.. ఈ ఫ్యాన్తో మీ ఇంటి లుక్కే మారిపోతుంది
Ceiling Fan: మోడ్రన్ ప్రపంచంలో ఇంట్లో వస్తువులు కూడా స్టైలిష్గా మారిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఇందుకు అనుగుణంగా కంపెనీలు ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేస్తున్నాయి. అలాంటి ఓ స్టైలిష్ ప్రొడక్టే ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్.
ఆధునిక డిజైన్ – ఇంటీరియర్కు సరిపోయే లుక్
FLOVTRIX పేరుతో పిలచుకునే ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్ ప్రత్యేకంగా మోడ్రన్ స్టైల్లో రూపొందించారు. ఫాల్స్ సీలింగ్లో సెట్ చేయడానికి అనువుగా ఉండి, గదికి శుభ్రంగా, ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తుంది. ఇంటి హాల్, డైనింగ్ రూమ్, ఆఫీస్ లాంటి ప్రదేశాల్లో పెట్టుకుంటే అందం పెరుగుతుంది.
తక్కువ వోల్టేజ్లో కూడా ఫుల్ స్పీడ్
ఈ ఫ్యాన్ 165V నుంచి 285V వరకు వోల్టేజ్ మార్పులు వచ్చినా స్పీడ్ తగ్గదు. పవర్ కట్ సమయంలో ఇన్వర్టర్పై సాధారణ ఫ్యాన్లతో పోలిస్తే 3 రెట్లు ఎక్కువసేపు పనిచేస్తుంది. అందువల్ల ఎప్పుడైనా గాలి సౌకర్యం అందుతుంది.
360 డిగ్రీ గాలి – గది మొత్తం చల్లదనం
ఈ ఫ్యాన్ ప్రత్యేకత 360° ఎయిర్ ఫ్లో. అంటే గదిలో ప్రతి మూలకు గాలి సమంగా చేరుతుంది. ఒకచోట మాత్రమే కాకుండా మొత్తం గది చల్లగా ఉంటుంది. ఇది పెద్ద గదులకు కూడా చాలా ఉపయోగకరం.
రిమోట్ కంట్రోల్ – సులభంగా వినియోగం
ఈ ఫ్యాన్తో రిమోట్ కంట్రోల్ కూడా వస్తుంది. దాంతో మీరు కూర్చున్నచోటే స్పీడ్ మార్చుకోవచ్చు, ఆన్/ఆఫ్ చేయవచ్చు. ప్రత్యేకంగా బెడ్రూమ్ లేదా ఆఫీస్లో ఇది చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది.
పవర్ సేవింగ్
ఈ ఫ్యాన్ తక్కువ విద్యుత్ వినియోగంతో ఎక్కువ గాలి ఇస్తుంది. అందువల్ల కరెంట్ బిల్లు తగ్గుతుంది. అలాగే పూర్తిగా నిశ్శబ్దంగా పని చేస్తుంది. శబ్దం లేకుండా కూలింగ్ కావాలనుకునే వారికి ఇది మంచి ఎంపికగా చెప్పొచ్చు. ఇందులో ఉన్న మరికొన్ని అదనపు ఫీచర్లు.
* ప్యూర్ కాపర్ మోటార్ – ఎక్కువ కాలం పనిచేస్తుంది
* డ్యూయల్ బాల్ బేరింగ్ – స్మూత్ పనితీరు
* సులభమైన ఇన్స్టాలేషన్ – కొత్త ఇల్లు లేదా రీనోవేషన్కు సరైనది
* సీలింగ్ లేదా వాల్ మౌంట్ – అవసరానికి తగ్గట్టు అమర్చుకోవచ్చు
ఈ ఫ్యాన్ ఇంటికి మాత్రమే కాదు, కమర్షియల్ ప్రదేశాల్లో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు.