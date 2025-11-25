Lift off: ఈ రోజు వేగవంతమైన జీవితంలో, మన రోజు సూర్యోదయానికి ముందే ప్రారంభమవుతుంది, రాత్రి ఆలస్యంగా ముగుస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు, కుటుంబ కర్తవ్యాలు, వ్యక్తిగత లక్ష్యాల మధ్య సమతుల్యత సాధించడం చాలా అవసరమైంది.
ఇలా గజిబిజీగా మారిన జీవిత నేపథ్యంలో ప్రజలు రోజంతా శక్తిమంతంగా, కేంద్రీకృతంగా ఉండటానికి చాకచక్యమైన మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. ఈ ఆధునిక జీవనశైలిని గుర్తించి, భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆరోగ్య, వెల్నెస్ సంస్థ హెర్బలైఫ్ ఇండియా కొత్తగా పరిచయం చేసింది లిఫ్ట్ ఆఫ్ (Liftoff). ఇది ఒక త్రావక ఎఫర్వెసెంట్ పానీయం, ఇందులో కాఫీన్ ఉంటుంది, ఇది మీకు శక్తిని ఇస్తుంది. మీరు చురుకుగా, అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. అలాగే ఇందులో జీరో యాడెడ్ షుగర్ ఉంటుంది. రుచికరమైన వాటర్మెలన్ ఫ్లేవర్లో అందుబాటులో ఉన్న ఈ డ్రింక్ సక్రియమైన, సమతుల్యమైన జీవనశైలిని కొనసాగించాలనుకునే వారికి సరైన ఎంపిక.
ఆధునిక జీవనశైలికి తగిన తక్షణ పోషక పానీయం
భారతదేశవ్యాప్తంగా, బిజీ షెడ్యూల్లకు సరిపడే ఫంక్షనల్ న్యూట్రిషన్ ఫార్మాట్లకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. అవి తీసుకెళ్లడం సులభం, సిద్ధం చేయడం వేగవంతం, అలాగే ఆధునిక ఆరోగ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.
లిఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ అవసరాన్ని తీర్చుతుంది. ఇది చిన్న సాచెట్లో లభించే సులభమైన పౌడర్ రూపంలోని పానీయం. ఒక సాచెట్ను ఒక గ్లాస్ నీటిలో వేసి కలపండి, చల్లని, ఉల్లాసభరితమైన పానీయం సిద్ధం అవుతుంది. ఈ కొత్త లాంచ్ హెర్బలైఫ్ శాస్త్రీయ ఆధారిత పోషక తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది ఈరోజు సక్రియ, మొబైల్ జీవనశైలికి సరిపోతుంది. లిఫ్ట్ ఆఫ్ ద్వారా కంపెనీ భారతదేశంలోని న్యూట్రాస్యూటికల్ బేవరేజ్ విభాగంలో తన స్థానాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది, రోజంతా శక్తిమంతంగా, కేంద్రీకృతంగా ఉండాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం.
శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన ఫార్ములా
లిఫ్ట్ ఆఫ్లోని కాఫీన్ మీ శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, మీరు అప్రమత్తంగా, దృష్టి కేంద్రీకృతంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది, అలాగే తాత్కాలికంగా మెటబాలిజాన్ని పెంచుతుంది. దీనిలోని అల్పినియా గలంగా (Alpinia galanga) ఎక్స్ట్రాక్ట్ అప్రమత్తత, మానసిక ప్రశాంతతను మెరుగుపరుస్తుంది. ఇదే విధంగా, ఇందులో విటమిన్ C, B విటమిన్ల సమూహం (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12) ఉన్నాయి. ఇవి సాధారణ శక్తి ఉత్పత్తిలో సహాయపడతాయి, జాగ్రత్తగా ఉండటానికి సహకరిస్తాయి. ఈ అన్ని పదార్థాలు హెర్బలైఫ్ సాక్ష్యాధారిత పోషక దృక్పథాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఇది నిరంతరం మారుతున్న వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.
స్వచ్ఛమైన, పారదర్శక పదార్థాలు
నేటి వినియోగదారులు "క్లీన్ లేబుల్" ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నారు. లిఫ్ట్ ఆఫ్ ఈ ధోరణికి అనుగుణంగా ఉంది. ఇందులో ఏ యాడెడ్ షుగర్ లేదు, ఇది స్టీవియా ఆకుల నుంచి పొందిన సహజమైన, క్యాలరీ-రహిత స్వీటెనర్ స్టీవియోల్ గ్లైకోసైడ్ (Steviol Glycoside) తో తీపి చేర్చింది. ఈ పానీయానికి సహజమైన రంగు బీట్రూట్ పౌడర్ ద్వారా వస్తుంది. ఇందులో కృత్రిమ రంగులు లేదా పరిరక్షక పదార్థాలు లేవు. ఈ పారదర్శక పదార్థాలపై దృష్టి పెట్టడం హెర్బలైఫ్ నాణ్యత, నమ్మకానికి అంకితభావాన్ని స్పష్టంగా చూపిస్తుంది.
సక్రియ జీవనానికి ప్రేరణ
లాంచ్ సందర్భంగా, హెర్బలైఫ్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అజయ్ ఖన్నా మాట్లాడుతూ.. “ఈ లాంచ్ మా వినియోగదారులకు కొత్త, ఆధునిక పోషక పరిష్కారాలను అందించాలనే మా నిరంతర కట్టుబాటుకు ప్రతీక. మారుతున్న జీవనశైలికి తగిన ఉత్పత్తులను అందించి ప్రజలు మరింత ఆరోగ్యవంతంగా, సక్రియంగా జీవించేందుకు ప్రేరణ ఇవ్వడం ఎప్పుడూ మా లక్ష్యం. లిఫ్ట్ ఆఫ్ శాస్త్రీయంగా రూపొందించిన ఫార్ములా, ఇది సులభంగా శక్తిమంతంగా, అప్రమత్తంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ఇది హెర్బలైఫ్ పోషక ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం, ఇది నేటి భారతీయ వినియోగదారులతో లోతుగా అనుసంధానమవుతుంది.”
భారతదేశంలో ప్రివెంటివ్ వెల్నెస్, యాక్టివ్ లివింగ్ ప్రాముఖ్యత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, లిఫ్ట్ ఆఫ్ సరైన పోషణ రోజువారీ ఆరోగ్యంలో ఎంత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందో చూపిస్తుంది. హెర్బలైఫ్ ఈ రంగంలో అగ్రగామిగా ఉంది శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించిన, వివిధ జీవనశైలులకు సరిపోయే ఉత్పత్తులను అభివృద్ధి చేస్తూ, ప్రొఫెషనల్స్, విద్యార్థులు, ఫిట్నెస్ ప్రియులు అందరికీ అందిస్తోంది.
అప్రమత్తంగా, ఉత్సాహంగా ఉండటానికి సులభమైన మార్గం
చివరికి, లిఫ్ట్ ఆఫ్ఉ ద్దేశ్యం సమతుల్యత. ఇది మీకు అదనపు షుగర్ లేకుండా సున్నితమైన కానీ ప్రభావవంతమైన శక్తిని ఇస్తుంది, దానివల్ల మీరు రోజంతా ఫోకస్, చురుకుగా, ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతారు. ఎందుకంటే శక్తిమంతంగా ఉండటం అంటే ఎక్కువ చేయడం కాదు.. కానీ మెరుగ్గా చేయడం, దృష్టి, స్పష్టతతో. లిఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రతి సర్వింగ్లో 80 మి.గ్రా కాఫీన్ ఉంటుంది, ఇది మెటబాలిజాన్ని తాత్కాలికంగా పెంచుతుంది, అలసటను తగ్గిస్తుంది. ఇందులోని అల్పినియా గలంగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ (300 మి.గ్రా/సర్వింగ్), విటమిన్ C, B విటమిన్ల సమూహం మానసిక అప్రమత్తతతో పాటు ప్రశాంతతను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయని శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైంది. హెర్బలైఫ్ ఉత్పత్తులు ఏదైనా వ్యాధిని గుర్తించడానికి, చికిత్స చేయడానికి లేదా నివారించడానికి ఉద్దేశించినవి కావు. గర్భిణీ స్త్రీలు లేదా పాలిచ్చే తల్లులు ఈ ఉత్పత్తిని ఉపయోగించే ముందు తమ వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
గమనిక: ఇందులో పేర్కొన్న అంశాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచనలు పాటించడమే ఉత్తమం.