చలికాలంలో నెయ్యి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Nov 22 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
రోగనిరోధక శక్తి

నెయ్యిలో ఉండే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తాయి. శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లు, వ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయి.

పొడి చర్మం దూరం

నెయ్యిలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు చర్మానికి పోషణనిచ్చి తేమగా ఉంచుతాయి.

శక్తి కోసం..

నెయ్యిలో మీడియం చైన్ ట్రైగ్లిజరైడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రోజంతా మిమ్మల్ని శక్తిమంతంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.

మెదడు అభివృద్ధి

నెయ్యిలోని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మెదడు పనితీరుకు సహాయపడతాయి. 

బరువు తగ్గడానికి

నెయ్యిని మితంగా తినడం బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. అతిగా ఆకలి వేయకుండా నివారిస్తుంది. 

చెడు కొలెస్ట్రాల్

నెయ్యిలో కాంజుగేటెడ్ లినోలెయిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

