జుట్టు విపరీతంగా రాలుతోందా..? ఈ పనులు చేయడం ఆపండి..!

కెరాటిన్ ట్రీట్ మెంట్ వల్ల వెంట్రుకలు స్మూత్ గా కనిపిస్తాయి, కానీ సరిగ్గా చేయకపోతే జుట్టు మూలాలు చాలా బలహీనంగా మారతాయి. ఇది శాశ్వత జుట్టు రాలడానికి దారితీస్తుంది.

Stop these things to get rid from hair loss problem

ఒత్తైన, అందమైన జుట్టు తమ సొంతమవ్వాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అయితే, సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, లైఫ్ స్టైల్, కాలుష్యం ఇలా కారణం ఏదైనా విపరీతంగా జుట్టు రాలిపోతోంది. ఎంత ఖరీదైన చికిత్సలు తీసుకున్నా, బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ వాడినా చాలా మంది ఈ సమస్య నుంచి బయటపడలేరు. అలాంటి వారు ఈ కింది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. మరి అవేంటో ఓసారి చూద్దాం...



చాలా మంది జుట్టుకి ఈ మధ్యకాలంలో కెరాటిన్ ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తున్నారు. అయినా, కూడా ఈ సమస్య తగ్గడం లేదు., మీరు మీ జుట్టుకు ఎంత ఎక్కువ చికిత్స చేస్తే, అది రాలిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రక్షించలేరు. కెరాటిన్ ట్రీట్ మెంట్ వల్ల వెంట్రుకలు స్మూత్ గా కనిపిస్తాయి, కానీ సరిగ్గా చేయకపోతే జుట్టు మూలాలు చాలా బలహీనంగా మారతాయి. ఇది శాశ్వత జుట్టు రాలడానికి దారితీస్తుంది.





Image: Freepik

కారణం ఏంటి?

నిజానికి, కెరాటిన్ చికిత్సలో వేడి, రసాయనాలు ఉంటాయి. ఈ చికిత్స సమయంలో, జుట్టు కూడా చాలా పెరుగుతుంది. దీని కారణంగా, జుట్టు సహజ బలం కూడా తగ్గుతుంది. కెరాటిన్ చికిత్సలో, వేడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, జుట్టు సహజ ప్రోటీన్ కూడా దెబ్బతింటుంది. ఇలా చేయడం వల్ల మొదట్లో జుట్టు బాగా కనిపించినా తర్వాత జుట్టు అందం దెబ్బతింటుంది. కెరాటిన్ చికిత్స జుట్టుకు హాని కలిగించడానికి ఇది కారణం.



These mistakes of yours can also cause hair loss

అదనపు నూనె జుట్టును పాడు చేస్తుంది

ఇది మీకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ మీ జుట్టుకు ఎక్కువ నూనె రాయడం వల్ల కూడా జుట్టు బలహీనపడుతుంది. జుట్టుకు నూనె రాసుకోవడం వల్ల జుట్టు దృఢంగా మారుతుందనేది సాధారణ నమ్మకం, అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో జుట్టు రాలడం కూడా ప్రారంభమవుతుంది.

Image: Getty

దీనికి కారణం ఏమిటి?

జుట్టుకు ఎక్కువ నూనె రాయడం వల్ల హెయిర్ ఫోలికల్స్ బ్లాక్ అవుతాయి. మీకు ఇప్పటికే హెయిర్ ఫాల్ సమస్య ఉంటే, ఎక్కువ నూనె జుట్టుకు మరింత హాని కలిగిస్తుంది. అంతే కాదు, రాత్రిపూట నూనె రాసుకుని నిద్రపోవడం కూడా తప్పు ఎందుకంటే ఇది జుట్టు టెలోజెన్ దశకు చాలా నష్టం కలిగిస్తుంది. ఇది శిరోజాల ఆరోగ్యం మరింత క్షీణించి జుట్టు రాలడానికి దారితీస్తుంది.



Mental health due to hair loss It also affects!

జుట్టును చాలా గట్టిగా కట్టడం

జుట్టు మూలాలపై చాలా ఒత్తిడిని కలిగిస్తుంది. జుట్టు ఎప్పుడూ పెరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మూలాలు కూడా బలహీనంగా మారతాయి. జుట్టు రాలడం పెరుగుతుంది. హెయిర్ ఫాల్ సమస్య పెరుగుతుంటే, జుట్టును కొద్దిగా తెరిచి ఉంచి ఒత్తిడిని తగ్గించుకోండి.



సరైన జుట్టు సంరక్షణ ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ తల చర్మం గురించి మీకు అర్థం కాకపోతే, మీరు వైద్యుడిని సంప్రదించవచ్చు. జన్యుశాస్త్రం, ఒత్తిడి , ఆహారం కూడా జుట్టు రాలడానికి దోహదం చేస్తాయి, కాబట్టి మీరు మీ జుట్టును ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి సెలూన్ ట్రీట్‌మెంట్‌లను తగ్గించుకోవాలి, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవాలి. మీ ఆహారాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.