- Vegetable Prices: టమాట డబుల్, సెంచరీ కొట్టిన అల్లం.. హైదరాబాద్లో కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే.
Vegetable Prices: టమాట డబుల్, సెంచరీ కొట్టిన అల్లం.. హైదరాబాద్లో కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే.
Vegetable Prices: కూరగాయల ధరలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. వేసవి మొదలవడం, గతకొన్ని రోజుల క్రితం అకాల వర్షాల కురవడం కారణం ఏదైనా మార్కెట్కు వెళ్లిన సామాన్యుడి జేబుకి చిల్లు పడుతోంది. తాజాగా కూరగాయల ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అకాల వర్షాల ప్రభావం.. పంటలకు నష్టం
ఇటీవల పడిన అకాల వర్షాలు రైతులపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపాయి. పలు ప్రాంతాల్లో కూరగాయ పంటలు దెబ్బతిన్నాయి. ముఖ్యంగా టమాటా, మిర్చి, బీరకాయ వంటి పంటలు నష్టపోవడంతో మార్కెట్కు సరఫరా తగ్గిపోయింది. సరఫరా తగ్గితే ధరలు పెరగడం సహజం. ఇదే పరిస్థితి ఇప్పుడు కనిపిస్తోంది.
డబుల్ అయిన టమాట ధర
కొన్ని రోజుల క్రితం కిలో టమాటా రూ.10 వరకు పడిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు అదే టమాటా ధర రూ.20 దాటింది. కొన్ని మార్కెట్లలో ఇది ఇంకా ఎక్కువగా అమ్ముడవుతోంది. సరఫరా తగ్గడం, డిమాండ్ పెరగడం వల్ల టమాటా ధరలు మళ్లీ ఎగబాకుతున్నాయి.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లలో తాజా ధరలు
హైదరాబాద్లోని రైతు బజార్లలో కూరగాయల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. టమాటా కిలో సుమారు రూ.23 వద్ద ఉంది. వంకాయ రూ.18, బెండకాయ రూ.35, పచ్చిమిర్చి రూ.40 వరకు ఉంది. బీన్స్ రూ.60, క్యారెట్ రూ.23, గోబీ రూ.25 వద్ద లభిస్తోంది. అలాగే అల్లం రూ.100, వెల్లుల్లి రూ.200 వరకు చేరుకోవడం గమనార్హం.
గుంటూరు, విజయవాడలో ధరల పరిస్థితి
గుంటూరులోని రైతు బజార్లలో కూడా ధరలు పెరిగాయి. టమాటా రూ.22, వంకాయ రూ.20, బెండకాయ రూ.20, పచ్చిమిర్చి రూ.24 వద్ద ఉన్నాయి. విజయవాడ మార్కెట్లలో పరిస్థితి ఇంకా కాస్త భిన్నంగా ఉంది. అక్కడ టమాటా రూ.28 వరకు చేరింది. వంకాయ రూ.26, బీన్స్ రూ.68 వరకు అమ్ముడవుతోంది. కొన్ని కూరగాయలు మాత్రం తక్కువ ధరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ధరల పెరుగుదలకు మరిన్ని కారణాలు
పంట నష్టంతో పాటు మరికొన్ని అంశాలు కూడా ధరల పెరుగుదలకు కారణమవుతున్నాయి. కొన్నిచోట్ల వ్యాపారులు కలిసి ధరలు పెంచుతున్నారన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే వేసవి కాలంలో ఉత్పత్తి తగ్గడం కూడా ఒక కారణం. రవాణా ఖర్చులు పెరగడం కూడా ధరలపై ప్రభావం చూపుతోంది. మొత్తంగా చూస్తే, కూరగాయల ధరలు ప్రస్తుతం సామాన్యులకు భారంగా మారుతున్నాయి.