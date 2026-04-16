Hyderabad: 5 ఎకరాల్లో రూ. 200 కోట్లతో హైదరాబాద్లో మరో సైబర్ టవర్.. ఎక్కడో తెలుసా.?
Hyderabad: హైదరాబాద్లో ఐటీ విప్లవానికి గుర్తుగా నిలిచిన సైబర్ టవర్స్ తరహాలో మరో ఆధునిక పరిపాలన భవనం నిర్మాణానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సైబరాబాద్ నగరపాలక సంస్థ (CMC) కోసం ఈ నిర్మాణాన్ని చేపట్టనున్నారు.
కైత్లాపూర్లో భారీ ప్రాజెక్ట్
సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు శాశ్వత ప్రధాన కార్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలన్న లక్ష్యంతో కైత్లాపూర్లో ఐదు ఎకరాల భూమిని ఎంపిక చేశారు. సుమారు రూ.200 కోట్ల వ్యయంతో ఈ సమీకృత భవన సముదాయం నిర్మించనున్నారు. ప్రస్తుతం ఇంజినీర్లు డిజైన్లపై పని చేస్తున్నారు. తుది రూపకల్పన పూర్తయ్యాక ప్రభుత్వ ఆమోదంతో పనులు ప్రారంభం కానున్నాయి.
జీ+8 అంతస్తులతో ఆధునిక నిర్మాణం
ఈ భవనాన్ని జీ ప్లస్ 8 అంతస్తులతో, అత్యాధునిక సదుపాయాలతో నిర్మించనున్నారు. నిర్మాణ రూపకల్పనలో ఐటీ కారిడార్కు తగిన ఆధునిక శైలి ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. భవనం రూపం, సదుపాయాలు, అంతర్గత విభాగాల ప్లానింగ్ అన్ని కలిపి ఇది ఒక ఐకానిక్ స్ట్రక్చర్గా నిలిచేలా ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి.
ఒకే చోట అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు
ప్రజలకు సులభంగా సేవలు అందించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన లక్ష్యం. అందుకే మున్సిపల్ శాఖతో పాటు జలమండలి, రెవెన్యూ, విద్యుత్ శాఖల కార్యాలయాలను ఒకే భవనంలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అదనంగా కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. దీంతో ప్రజలు వేర్వేరు కార్యాలయాలకు తిరగాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది.
సైబరాబాద్ పరిపాలన విస్తరణ
ప్రస్తుతం సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధి వేగంగా విస్తరిస్తోంది. మణికొండ, నార్సింగి, శేరిలింగంపల్లి నుంచి మేడ్చల్ వరకు కీలక ప్రాంతాలు ఇందులో భాగమయ్యాయి. మొత్తం 3 జోన్లు, 16 సర్కిళ్లతో ఈ కార్పొరేషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇంత పెద్ద పరిధికి సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందించేందుకు ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యాలయం అవసరమైంది.
నగర అభివృద్ధికి కొత్త గుర్తింపు
హైదరాబాద్ అనగానే ఛార్మినార్, గోల్కోండ కోట, హైటెక్ సిటీ వంటి ఐకానిక్ నిర్మాణాలు గుర్తొస్తాయి. అయితే ఇప్పుడీ కొత్త నిర్మాణం కూడా నగరానికి మరో గుర్తింపుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఐటీ నగరంగా హైదరాబాద్ స్థాయిని మరింత పెంచే ఈ ప్రాజెక్ట్, పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత దగ్గర చేస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, సైబరాబాద్ కోసం నిర్మిస్తున్న ఈ సమీకృత భవనం పరిపాలనలో సౌలభ్యం, వేగం తీసుకురావడమే కాకుండా నగరానికి మరో ఐకానిక్ నిర్మాణంగా నిలవనుంది.